"Mas macrista que xeneize": a Milei le da lo mismo que Boca pierda con River

El presidente de la Nación, Javier Milei, hizo referencia al Superclásico del domingo entre River y Boca, aunque reveló que no podrá seguir el encuentro debido a compromisos laborales. "No voy a poder verlo porque voy a estar volviendo de Estados Unidos. Pero me da lo mismo el resultado porque dejé de ser hincha de Boca", expresó Milei en una entrevista para el canal Todo Noticias. El mandatario se encontrará en viaje hacia Estados Unidos para participar en la Conferencia de la Acción Política Conservadora del Partido Republicano, liderado por Donald Trump.

Sin embargo, el dirigente libertario manifestó que solo volvería a ser hincha de Boca en el caso de que "vuelva la gloriosa era macrista".Es importante destacar que Milei ha compartido públicamente sus idas y vueltas en relación con su simpatía por el equipo 'Xeneize'. Ha expresado su desagrado por Juan Román Riquelme y su falta de conformidad con el regreso de Fernando Gago, llegando incluso a admitir que no le afectó la derrota en Madrid.Durante la mañana del domingo 17 de diciembre, Milei se hizo presente en La Bombonera para emitir su voto, donde fue recibido con una reprobación masiva por parte de los socios presentes en el estadio. Finalmente, los comicios fueron ganados por Juan Román Riquelme con un resultado contundente.