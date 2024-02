Milei amedrentó a Torres con el Código Penal y el gobernador volvió a cruzarlo: "Presidente yo no le tengo miedo"

Presidente, quiero decirle que, a diferencia de otros, yo no le tengo miedo. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias.

El conflicto entre el Gobierno Nacional y la provincia de Chubut luego del anuncio provincial de cortar el petróleo y el gas por los fondos de Coparticipación Federal mensual continúa escalando. En las últimas horas del viernes, luego de calificarlo a gobernador de "degenerado fiscal", el presidentevolvió a amedrentrarlo con el Código Penal en X ele respondió: "Presidente yo no le tengo miedo".", le dijo Milei en redes al gobernador a los mandatarios que lo apoyaron y citó el artículo 194 del Código que señala que "el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años".Ante lo que Torres le respondió: "No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes". "No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias. Usted tiene que gobernar para todos los argentinos, para eso lo votaron.", remarcó.Previamente, en esa línea, el gobernador había brindado declaraciones a LN+ sobre el comunicado que lazó la Oficina del Presidente en el que lo acusaban de avanzar en una "amenaza de carácter chavista" y le advertían que se "haga cargo de las consecuencias ante la justicia". "", lanzó Torres.Minutos después, el Presidente citó el comunicado de su órgano de comunicación "desenmascarando la mentira de los degenerados fiscales". Mientras se le mostraban en La Nación Más, el Gobernador lamentó los twits de Milei. "", lamentó.Sobre el anuncio de cortar el gas y el petroleo, el gobernador chubutense afirmó que "". Para el mandatario la deuda que el Gobierno le está descontando, Torres afirmó que es una "acción política" aplicada como represalia por el derrumbe de la Ley Ómnibus. "Desde el punto de vista técnico, no corresponde que nos descuenten la deuda de la coparticipación", afirmó.Respecto a las consecuencias de un eventual corte en la provisión de combustible, Torres dijo que “no es cierto que la incertidumbre para el empresariado la genera esta situación de tensión". "Puedo asegurar que lo hable con los mas importantes del sector petrolero,”.”, se preguntó el Jefe provincial, que protestó que le están "reteniendo 9000 millones de pesos por día". En ese contexto, explicó que al Gobierno nacional le plantearon "un esquema de compensación de deudas, con obras nacionales que estamos haciendo" para pagar la deuda de la gestión provincial anterior, que "está atada a la inflación"Según sostuvo, "". "Por primera vez en diez años en Chubut acordamos para que empiecen las clases. Arreglamos las escuelas en tiempo récord. Pudimos presentar una ley de profesionalidad docente. Tengo una generación de chicos analfabetos”.En el comunicado de la Oficina del Presidente se señaló que "los $13.500 millones de descuento a los que hace alusión, corresponden a una deuda que mantiene la provincia de Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial" y que por "normas de emisión" de esa obligación "su cobro se realiza por descuento directo de Coparticipación"., eliminar cargos políticos prescindibles y gobernar con la austeridad que la crisis heredada requiere", remarcó el texto, que agregó: "El pueblo argentino eligió al presidente Javier Milei para terminar con los privilegios de casta y esto es lo que va a suceder". Proceda con su amenaza de inmediato y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia", señaló el texto.Y apuntaron contra los gobernadores que respaldaron a Torres: "Deben entender que la Argentina eligió un cambio, se acabó la era en la que la casta malgastaba los recursos de los argentinos y luego se iban a pedir limosnas al Banco Central a cambio de favores políticos".El texto personalizó en el mandatario bonaerense, Axel Kicillof, pero también contra Ricardo Quintela (La Rioja), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.