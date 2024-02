Torres respondió la amenza de Santiago Caputo: "Mándenme a los trolls que quieran"

El gobernador de Chubut,adelantó que este sábado por la tarde habrá una reunión entre las provincias patagónicas, que "definirán en conjunto" si se interrumpirá el abastecimiento de gas y petróleo desde esos distritos, aunque adelantó que en caso de no haber consenso con Nación podría cumplirse la amenaza. Además, reveló que el asesor presidencial Santiago Caputo lo amenazó con "sacar todos los tanques a las redes".”, expresó el gobernador chubutense a TN al confirmar que a las 15 tendrá una reunión con el resto de las provincias patagónicas, en ese marco remarcó: “No pedimos plata, pedimos respeto. El Gobierno se quiere llevar puestas a las provincias”.Este viernes, Torres amenazó con interrumpir desde el próximo miércoles la salida de petróleo y gas de la provincia si el Ministerio de Economía de la Nación "insiste con retener de manera indebida la mitad de la coparticipación" que le corresponde a su distrito, ante lo cual el Gobierno nacional advirtió que una medida de ese tipo sería "absolutamente ilegal"."Si para el miércoles no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut para la Argentina. Y ahí te quiero ver", desafió el gobernador de la provincia, la segunda cuenca hidrocarburífera del país, frente a lo cual el presidente Javier Milei salió al cruce y a través de su cuenta en la red social X le advirtió que va a cometer un delito previsto en el artículo 194 del Código Penal, y lo calificó de "degenerado fiscal".En sus declaraciones de este sábado Torres cruzó a Santiago Caputo y reveló que recibió amenazas de su parte: “Yo tengo muy en claro lo que soy”, aseveró.Según explicó el Gobernador, las amenazas las le llegaron por una amiga que conoce a Santiago Caputo. "Me lo mandó una persona amiga mía que lo conoce a Santiago Caputo, se lo mandaron a ella y me lo reenvió como diciendo 'o te callas la boca o mandamos los trolls'. Mándenme los trolls que quieran", insistió el mandatario provincial.En este sentido, agregó que los métodos del asesor presidencial son “nefastos”. "No conoce la Argentina, ni laburó nunca en su vida, y le dice a Milei que se tiene que pelear con todos. Prioriza los likes en Twitter”, señaló y remarcó que “le está haciendo mucho daño” al Gobierno. “, sostuvo.Sobre las amenazas, manifestó que “se están manejando con un nivel de agresión, soberbia y violencia que es peligroso”. “Hoy me tocó a mí, ayer le tocó a Lali, después le tocó a Pullaro y le va a tocar a otro”, agregó con respecto a la dura respuesta de Javier Milei en cuanto a sus dichos. A su vez, se defendió diciendo que esta situaciónY cuestionó a la gestión libertaria: “Por Twitter son muy guapos y se pelean con Lali Espósito, pero no veo ninguna pelea para terminar con las verdaderas mafias”.“”, insistió.