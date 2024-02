Se calienta el conflicto por la coparticipación: Chubut demandará al Estado nacional

En medio del conflicto entre las provincias y el Gobierno, este lunes, la provincia del Chubut demandará al Estado nacional ante la Justicia Federal por la "retención ilegal de la coparticipación", y esperan que el tema escale hasta la Corte Suprema.Según revelaron desde el gobierno chubutense a Ámbito, en el entorno del gobernador Ignacio Torres aseguran que la medida por parte del presidente Javier Milei es "arbitraria" y que busca aleccionar al resto de los mandatarios provinciales.Se trata de un nuevo paso en la escalada del conflicto entre Casa Rosada y los gobernadores, que tuvo su punto álgido cuando el mandatario provincial aseguró que si para el miércoles no se destraba el envío de fondos coparticipables, detendría la producción de hidrocarburos en el territorio. La denuncia que hará la provincia se enmarca en "Los gobernadores patagónicos decidieron adherir a la decisión del mandatario de Chubut, Ignacio Torres, de suspender la producción y entrega de petróleo desde este miércoles, en reclamo por la quita de los fondos de coparticipación ejecutado por el gobierno de Javier Milei.Torres, Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén),Gustavo Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) mantuvieron un encuentro virtual este sábado por la tarde en el que determinaron ir a fondo en su pelea contra el Gobierno.Según fuentes cercanas, en la reunión realizada por Zoom los gobernadores definieron realizar una conferencia de prensa donde reiterarán su respaldo a Chubut. El único detalle que falta confirmar es si se realizará el lunes o martes.Además, los seis mandatarios provinciales analizan la posibilidad de realizar "todos juntos" un corte de suministro de hidrocarburos a todo el país, en caso de no obtener una respuesta favorable de parte del Gobierno nacional. Sumado a esto, la última medida que no se descarta sería recurrir a una acción parlamentaria en conjunto.", señaló Ignacio Torres este sábado por la mañana en una entrevista con C5N.Allí, aseguró:La advertencia del gobernador de Chubut ocurrió este viernes y fue acompañado por un comunicado con la firma de los gobernadores de la región patagónica y obtuvo el respaldo de todos los mandatarios provinciales y hasta del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.