Jorge Macri tras la quita de los fondos a Provincia: Esperamos que los recursos que son de la Ciudad vuelvan a la Ciudad"

En medio del cruce con los gobernadores, el Gobierno deabrió un nuevo frente de conflicto al eliminar por decreto el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires , que desde 2020 le otorgaba a la administración dea partir de la coparticipación que hasta ese momento recibía la Ciudad de Buenos Aires. “Esperamos que los recursos que son de la Ciudad vuelvan a CABA”, dijo el jefe de Gobierno porteño,El alcade porteño regresó de sus vacaciones y encabezó en Pompeya un acto por el inicio del ciclo lectivo en la Ciudad donde fue consultado sobre este decreto publicado hoy en el Boletín Oficial. Si bien al principio quiso eludir el tema y señaló que “”, recordó que CABA tiene un reclamo hecho a Nación.porque los porteños lo merecen”, respondió ante una pregunta que apuntaba a conocer su opinión sobre un tema que potenciará la tensión entre los gobernadores y la administración nacional.El Gobierno nacional aún no anunció a qué destinará los fondos que recuperará tras la quita de esos recursos a la Provincia. Por lo que no está aclarado si esos recursos regresaran a la Ciudad aunque el reclamo porteño sigue su curso por la vía judicial.Desde la administración de Axel Kicillof todavía no se pronunciaron al respecto porque preparan una respuesta contundente a través de, donde anunciarán cuáles son los pasos a seguir; entre ellos está tomada la decisión de recurrir a la Justicia.