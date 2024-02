Kicillof dará una conferencia de prensa tras la eliminación del Fondo para el Fortalecimiento Fiscal

El gobernador bonaerense,dará una conferencia de prensa tras la eliminación del Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires implementada por el Gobierno bajo el argumento de que" que la de Nación.El mandatario provincial hablará desde La Plata a las 15, luego de que este lunes se publicara en el Boletín Oficial el Decreto 192/2024, que pone fin al fondo creado en septiembre de 2020 parade la provincia.El Gobierno enmarcó la decisión en la emergencia económica, financiera y fiscal declarada por el DNU 70/2023 y en el ajuste en el sector público nacional, que ubicó en 15 puntos del PBI. "No hay solución alternativa a un urgente ajuste fiscal que ordene las cuentas públicas", sostuvo.En ese contexto, señaló quey que el Fondo "priva al Estado Nacional de recursos necesarios para el ordenamiento de las cuentas públicas".La decisión del Gobierno añade un nuevo capítulo al conflicto entre Casa Rosada y las provincias, recrudecido desde la semana pasada a partir del planteo del gobernador chubutense, Ignacio Torres, de no entregar petróleo y gas si no se envían los recursos correspondientes a la coparticipación. Luego, el presidente Javier Milei utilizó las redes sociales para desgastar al mandatario patagónico.Kicillof había apoyado a Torres en el conflicto, al compartir el comunicado publicado por los gobernadores patagónicos y expresar la "solidaridad con el pueblo de Chubut", al tiempo que señaló que "". Además, tal como hicieron otros gobernadores, destacó que "no es, como sostiene Milei, contra los gobernadores sino contra los pueblos de las provincias".