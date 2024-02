El Gobierno sube la hostilidad con las provincias y asegura que el planteo de Chubut es "un ataque a los argentinos"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró este lunes que la advertencia hecha por el gobernador de Chubut,acerca de que paralizará el envío de petróleo y gas al resto del país si la Nación no le envía fondos coparticipables, representará, en caso de llevarse a cabo, un, afirmó Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.Con ironía, señaló que "es evidente" que Torres "no ha tenido tiempo de chequear su casilla de mail o no está bien asesorado, con gente de experiencia", en relación al intercambio de correos electrónicos que el ministro del Interior, Guillermo Francos, difundió este domingo en la red social X.Adorni explicó que,También calificó la advertencia de Torres como una "extorsión" y una "medida extraña". "Por supuesto que el Gobierno nacional no permite más caprichos de ninguna índole y es imperioso que los actores políticos asuman la responsabilidad que tienen y actúen en consecuencia", subrayó.Por último, el vocero presidencial negó que el Gobierno incumpla el envío de partidas de coparticipación a las provincias. "aseveró.