"Hay que bajar un cambio y recuperar consensos": la advertencia de Zago a Milei ante la falta de votos en el Congreso para blindar vetos

En medio del cierre de listas en la provincia de Buenos Aires y del creciente conflicto político con los gobernadores, el diputado nacional Oscar Zago, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), aseguró que el oficialismo no cuenta hoy con los votos necesarios para sostener los vetos presidenciales en el Congreso. Además, cuestionó la falta de diálogo del Gobierno nacional y pidió recuperar el respeto institucional para poder avanzar en consensos.“Hoy los votos no están, ni en Diputados ni en el Senado”, advirtió Zago de manera contundente en diálogo con Splendid AM 990.“El Gobierno tiene que volver a sentarse a la mesa de discusión, buscar consensos y trabajar mucho si quiere bloquear el veto”, agregó en referencia a la posibilidad de que el Congreso avance con leyes que luego sean objetadas por el presidente Milei.El legislador reconoció que la situación con los gobernadores es delicada y que muchos de ellos se sienten desatendidos: “Tienen problemas serios, en algunas provincias no hay fondos para pagar sueldos, y eso hace todo más difícil. Con menos diálogo no se consiguen las cosas”, sostuvo y enfatizó: “Hay que volver al respeto, a la conversación. Sin eso, va a ser muy complicado”.Respecto al cierre de listas para las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, Zago describió el clima como de “apurada rosca política” y señaló que los últimos días siempre son intensos. Si bien no está directamente involucrado en la negociación bonaerense, respaldó a su partido y al comité provincial del MID: “Acompaño las decisiones, espero que sea para lo mejor”.Consultado por el estilo de armado político de La Libertad Avanza, Zago explicó que hubo errores por parte de sus dirigentes a la hora de conformar alianzas. “Muchos no sabían que si un partido político no participa por segunda vez en una elección, se le puede caer la personería. Se creían que no corrían riesgos, y eso no es así. Hay una reglamentación que cumplir. Si formás parte de una alianza, es porque tenés representatividad. Y si tenés un partido con historia, no podés dejarlo afuera”, afirmó.Zago también comentó que en su momento tuvo fuertes discusiones con La Libertad Avanza por este tema: “Yo fui una de las primeras víctimas, si se quiere, de esa manera de armar frentes que no contemplaba a los partidos tradicionales”.Finalmente, al referirse a los recientes dichos del presidente Javier Milei -quien llamó “perversos” a los gobernadores-, Zago fue categórico: “Así no se van a conseguir los votos. No es el camino. Hay que bajar un cambio y recuperar los consensos. Si no hay respeto, no hay diálogo, y sin diálogo no hay soluciones”.