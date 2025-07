Milani: "No hay una sola prueba que vincule a la inteligencia del Ejército con la muerte de Nisman

En una entrevista en Radio Rebelde, el ex jefe del Ejército Julio César Milani rechazó de plano la nueva maniobra mediático-judicial para revivir la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman nuevamente en año electoral, enfatizó que no existe ninguna prueba en el expediente que vincule a la inteligencia militar con el caso y advirtió que buscan ensuciar al peronismo.Milani calificó de “farsa mediática” al intento mediático y judicial de vincularlo con la causa Nisman y denunció que se trata de una operación política impulsada por el fiscal Eduardo Taiano y sectores del poder real para estirar una causa sin pruebas y dañar al peronismo en un año electoral.Entrevistado en el programa “Y arriba quemando el sol”, conducido por Nahuel Bianchi y Tomás García en Radio Rebelde, el ex jefe del Ejército negó tajantemente cualquier implicación de la inteligencia militar en la muerte de Nisman. “Esto es un circo político montado para ensuciar al peronismo”, denunció.Las declaraciones del ex titular del Ejército durante el gobierno de Cristina Kirchner suceden en el marco de que la muerte del fiscal Nisman volvió a ocupar titulares esta semana tras conocerse que casi un centenar de militares serían llamados a declarar.Para Milani, esto forma parte de un “operativo mediático y judicial” dirigido porTaiano, al que calificó como “irresponsable” y “servil a intereses políticos y mediáticos”.“No hay un solo indicio, una sola prueba, nada que vincule a la inteligencia del Ejército con la muerte de Nisman”, enfatizó, y relató que en 2015, cuando ocurrió el hecho, ya no era jefe de inteligencia sino titular del Ejército, y que se enteró por la radio al día siguiente. “Ni yo ni nadie en la estructura militar sabíamos quién era Nisman, dónde vivía o trabajaba. Esto es una barbaridad”, afirmó.Además, apuntó contra el Grupo Clarín y el periodista Daniel Santoro, a quienes responsabilizó por impulsar una narrativa sin sustento. “Lo único que les interesa es instalar el título: ‘Homicidio Nisman’ y ‘Milani’ en una misma noticia. Después, lo que diga la nota no importa. Es pura operación”, expresó.Respecto del uso político de la causa y del gobierno de Javier Milei, Milani advirtió que se está utilizando la investigación nuevamente con fines electorales: “Esta causa vuelve siempre cuando hay elecciones o crisis políticas. Es una estrategia repetida. El pueblo argentino merece que se cierre de una vez por todas esta farsa”.Respecto a los llamados a declarar, Milani fue categórico: “Van a citar a 300 personas para que todas digan lo mismo: que no conocían a Nisman ni estaban involucradas. Es una pérdida de tiempo y de recursos del Estado”.Sobre el rol de las Fuerzas Armadas, criticó duramente al actual ministro Luis Petri por enviar listas de militares sin criterio. “Es una persecución interna. Hay malestar en el Ejército porque saben que esto es una patraña”, dijo.Finalmente, Milani aseguró que detrás de la causa “hay presión de poderes reales e internacionales que buscan mantener vivo el relato del asesinato”. “Esto no es justicia, es política sucia. Y algún día, espero, los responsables paguen por el daño que están haciendo”, cerró.