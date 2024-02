Repudio: Milei le dio "like" a un posteo contra Torres con los rasgos de un joven con síndrome de Down

" explicó el vocero presidencial Manuel Adorni la semana pasada tras anunciar y celebrar el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). Apenas unas pocas horas después el presidente Javier Milei se volcó a las redes para celebrar el cierre y dar rienda suelta a la celebración de tuits discriminatorios. El último exabrupto lo protagonizó en el marco de la escalada en la disputa con todos los gobernadores provinciales en general y con el de Chubut, Ignacio Torres, en particular.El mandatario le dio "me gusta" a una publicación ofensiva contra las personas con Síndrome de Down para "pegarle" el gobernador Torres. "Nachito Abrí el Gmail" dice el posteo en el que se ve una imagen de Torres intervenida para sugerir que tiene Síndrome de Down.?", cuestionó el gobernador chubutense.Además, hizo hincapié en lo discriminatorio de la actitud de Milei y en la falta de respeto a quienes no piensan como él. ", sentenció.