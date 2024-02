Otra baja en el Gobierno: a sólo nueve días en el cargo, renunció un funcionario de Capital Humano

El Ministerio de Capital Humano aceptó ayer la renuncia a su cargo de un funcionario de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, que oficialmente duró en su cargo solamente nueve días.Spartano ofició como subsecretario de Gestión Administrativa de esa secretaría de la cartera que conduce la ministra Sandra Pettovello. Si bien su renuncia se oficializó recién ayer, a través de la Resolución 42/2024 del ministerio publicada en el Boletín Oficial, fue aceptada de forma retroactiva al 31 de enero.El ahora ex subsecretario había sido, a su vez, nombrado a partir del 22 de enero pasado, por lo que. "El funcionario mencionado presentó su renuncia al cargo para el cual fue designado inicialmente, mediante la Nota Nº NO-2024-11386922-APN-SSGA#MCH, a partir del 31 de enero de 2024, siendo necesario proceder a su aceptación", detalló la resolución oficial., ya que el 16 de febrero pasado el designado subsecretario de Políticas Sociales de la Secretaría de Niñez y Familia, Pablo Rodriguéz que dejó su cargo cuestionado por los problemas de gestión en un área sensible como la entrega de alimentos a comedores. Aun así, no pudo presentar oficialmente su renuncia ya que nunca llegó a ser formalmente nombrado.