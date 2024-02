Héctor Cavallero asumió como director de Radio Nacional

El famoso productor de espectáculos de 79 años,, fue designado como director ejecutivo de Radio Nacional, uno de los medios públicos del Estado que el presidente Javier Milei aseguró que iba a privatizar.que increíblemente a pesar de los manejos militantes tiene muy buena audiencia”, aseguró el empresario en Radio Mitre y prometió que su objetivo será conformar una programación variada sobre espectáculos, deportes e información “y dejar de estar fabricando relatos para un gobierno”.Diego Martín Chaher, interventor de Radio y Televisión Argentina (RTA) fue quien lo llamó para proponerle el trabajo, el cual aceptó y afirmó: “”.El actual director de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) fue quien trajo a la Argentina a artistas internacionales como Michael Jackson, Liza Minelli, Ray Charles, Luciano Pavarotti y Gloria Gaynor, entre otros. También produjo a reconocidos artistas nacionales: Valeria Lynch, Los Nocheros, Alejandro Lerner, Leonardo Favio, Maxi Guerra, por nombrar algunos.A su vez, e, entre ellos los de Madona, Ricky Martin, Soda Stereo, Shakira, Roger Warters. Y co-produjo alguna películas como “La Mary”, protagonizada por Susana Giménez y Carlos Monzón, y “La Tregua”, primera película argentina nominada al Oscar.En otra de sus facetas también fue dirigente del club River Plate durante varios años, y fue noticia por su vida amorosa con Susana Giménez y Valeria Lynch.En su nuevo rolque quedaron sin directores desde el cambio de gestión en diciembre de 2023. “Cuando llegué habían renunciado todos, por lo tanto hay que recomponer todo, no es una tarea fácil ni chiquita”, contó pero manifestó que se encontró con una radio “bien armada” con empleados que tienen muchas ganas de trabajar.El actual presidente había prometido, un día después de ganar el balotaje, que privatizaría la TV Pública, Radio Nacional y la Agencia Télam. Y el rol de estos medios también fue eje de debate anteriormente, luego de que la entonces candidata a diputada nacional, Lilia Lemoine, se enfrentará con una cronista de la TV Pública y le dijera “procurá ser buena trabajadora porque vamos aprivatizar”.Por su parte, Cavallero aseguró que de momento nadie le pidió que privatizará pero que no le interesa “hacer una radio militante” y afirmó: “Es lo que sucedía antes y me parece una locura. Tampoco me interesan los periodistas militantes, yo creo en el periodismo".