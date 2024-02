Exigieron a Mauricio Macri que se pronuncie sobre el conflicto de Milei con Chubut

La ministra de Seguridad y titular del PRO, Patricia Bullrich, planteó la necesidad de que Mauricio Macri, en su calidad de expresidente, se pronuncie respecto a la reciente amenaza del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, de cortar el suministro de gas y petróleo. En este sentido, Bullrich ha enfatizado que es crucial que Macri clarifique su postura, definiendo sus ideas y si está alineado con el cambio que propugna el gobierno actual.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Bullrich expresó su sorpresa ante la actitud de Torres y reafirmó la importancia de respetar el principio de ley como fundamento de la convivencia social. Asimismo, hizo mención a una carta difundida el lunes en respaldo al Gobierno Nacional en su disputa con Chubut, subrayando la necesidad de no tolerar la violación de la propiedad privada.En relación a la ausencia de la firma de Macri en la mencionada carta, Bullrich instó al exmandatario a emitir un pronunciamiento al respecto, insistiendo en que, si bien no objeta su designación como presidente del PRO, es fundamental que Macri defina sus posturas e ideas, así como su compromiso con el cambio que lidera el presidente actual, Javier Milei.La ministra enfatizó que la discusión no radica en quién ocupa el cargo de presidente del partido, sino en la posición ideológica y política que el PRO adopta. Subrayó que no respaldará ningún enfoque contrario al cambio liderado por Milei y reafirmó su compromiso de trabajar dentro del partido en coherencia con dichos principios.