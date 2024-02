Alertan sobre un posible cacerolazo en la noche de la Apertura de Sesiones Ordinarias

En la antesala de la apertura de sesiones ordinarias de la Nación, el panorama para el oficialismo en relación al mega Decreto de Necesidad y Urgencia de Javier Milei no es precisamente alentador. El gobierno enfrenta la falta de consenso en la Cámara Alta, y no sería sorprendente que el mencionado DNU sea rechazado. Esto fue destacado por Alejandro "Topo" Rodríguez, ex diputado nacional y director del Instituto Consenso Federal, quien conversó con Código Baires (fm 90.9), tras expresar en sus redes sociales: "Se va a caer, el DNU 70/2023 se va a caer". Rodríguez argumentó su posición en un extenso texto, señalando que el gobierno "no logró aprobar ninguna iniciativa en la Cámara de Diputados", refutando así la idea de que el oficialismo tenía control del Senado.

Según Rodríguez, el presidente y líder del oficialismo debió mostrar un compromiso hacia los legisladores, pero "lo que sucedió fue exáctamente lo contrario". Enfatizó en la falta de apoyo para las propuestas de Milei y su incapacidad para construir alianzas en el Senado, asegurando queRodríguez criticó la gestión de Milei, mencionando que "la derecha siempre se llenó la boca con el equilibrio fiscal y no lo logró nunca", haciendo referencia a la suspensión de los envíos de fondos a distintos sectores del Estado.Sobre los comentarios de Milei acerca del Congreso, Rodríguez recordó su propio tiempo como diputado y sugirió que el actual legislador tendrá dificultades para generar consenso después de tales declaraciones.También hizo hincapié en la necesidad de gobernabilidad para llevar a cabo el programa del Gobierno, advirtiendo sobre un posible cacerolazo si no se toman medidas para abordar el marcado deterioro social que enfrenta Argentina. En sus palabras,