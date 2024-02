Sin tregua: Milei prepara la apelación contra Chubut y podría ir directo a la Corte Suprema

El Juzgado Federal de Rawson N°1 falló a favor del gobernador Ignacio Torres, de Chubut y resolvió hacer lugar a la medida solicitada por la provincia contra el Gobierno Nacional de Javier Milei. De esta manera, el juez Hugo Ricardo Sastre dispuso del cese de la retención de los sus fondos coparticipables para el Desarrollo Provincial y que se concrete "la refinanciación de la deuda" provincial. Desde el Ejecutivo nacional, adelantaron a este portal que se va a "apelar esta decisión", pero que aún, es decir, no definieron si lo harán frente a la Cámara en la provincia o la Corte Suprema de la Nación.En la resolución de la Justicia federal de Chubut se hace lugar a la medida autosatisfactiva solicitada por la Provincial del Chubut contra el Estado Nacional y dispusoAl mismo tiempo, el juez Sastre exhortó a las partes a "que arbitren medios conducentes tendientes a la cancelación y/o refinanciación de la deuda, en condiciones razonables, que no importen el compromiso de servicios esenciales del estado provincial" como había señalado el propio Torres en relación a la educación, la salud, los servicios y el transporte.Sin embargo, el magistrado de Rawson resolvió rechazar lo pretendido por el gobernador Torres en relación a ". En la denuncia presentada por el mandatario provincial había solicitado que se ordene al Estado Nacional la renegociación de la deuda "en condiciones razonables que impliquen un plazo mínimo de 5 años de amortización y una modificación de las condiciones actuales de actualización de la deuda por CER modificándose a una tasa BADLAR en pesos bancos privados para operaciones superiores a $1.000.000, en un plazo de 30 a 35 días (...)" y a su vez que autorice a Chubut "a tomar un nuevo endeudamiento con el exclusivo destino de cancelar la deuda con el Fondo Fiduciario Provincial mediante la emisión de un título de deuda cancelable en un plazo de 5 años en pesos o dólares".Mientras que, por otro lado, el juez Sastre también rechazó el pedido deañade., expresó Gustavo Menna, vicegobernador de la provincia de Chubut, a través de sus redes sociales.En diálogo con TN se mostró "complacido y contento" por la resolución, ya que se trata de fondos destinados a la salud, la educación y la infraestructura.apuntó. Al tratarse de la respuesta que esperaban desde la provincia, Menna aseguró que "la cuestión está saldada" por lo que no habría problemas con el gas y el petróleo. "Se ha resuelto en el ámbito judicial. Si apelan, seguirá en esa instancia", sentenció.Según confirmó el vicegobernador, ningún funcionario, ministro o el propio presidente se acercó a dialogar o a tender un puente con Chubut en las últimas horas.Tras la decisión judicial, seguirá en pie mientras se aguarda por la respuesta del Gobierno Nacional.