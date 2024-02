Dura respuesta de Torres a Bullrich: Patricia usó este conflicto para plantarse en frente de Macri por el PRO"

El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, acusó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de agarrarse del conflicto entre esa provincia y el gobierno de Javier Milei por la retención de fondos coparticipables para hacer política y jugar contra Mauricio Macri en la interna del PRO

"Macri se podría haber subido a esto por intereses y la verdad que tuvo un gesto de nobleza de decir ‘yo me pongo como mediador’ siempre con ánimo de ayudar. Patricia vió y dijo ‘che, ésta es la mía para buscar adhesiones’. Pero ahora, plantear una interna partidaria cuando el país está agonizando está muy alejado de la realidad de los argentinos”

“Nacho” Torres acusó a Bullrich de utilizar el conflicto entre las provincias patagónicas y Milei por los fondos para buscar ventaja en la interna PRO, donde Macri se encamina a quedarse con la presidencia.Las declaraciones del mandatario provincial se dan luego de que la ministra de Seguridad lo tildara de “no representar los valores” de Juntos por el Cambio, luego de que amenazara con cortar el suministro de gas y petróleo a todo el territorio argentino, y que incluso argumentara que en Chubut "no vive nadie, hay 1 millón de guanacos".Consultado por estas declaraciones de la otrora presidenta del PRO durante una entrevista con Eduardo Feinmann por LN+, Torres le dijo al mismo medio que le resultaba “muy difícil hablar de Patricia” porque tiene “una relación de afecto” y él elige poner “lo humano antes de lo político”, pero fue con los tapones de punta:“Patricia usó este conflicto para plantarse en frente de Macri por una puja partidaria y la verdad que lo lamento. Lo usó para ir por la presidencia del PRO", indicó el mandatario patagónico.Y profundizó la idea comparando entre el fundador del partido amarillo y la funcionaria de Milei:Este martes, Torres encabezó una conferencia de prensa en el Senado, acompañado por el resto de los gobernadores patagónicos, luego de que la Justicia de Chubut fallara a su favor en el conflicto con el gobierno nacional por la quita de fondos de la Coparticipación.“Hicimos un planteo legítimo que derivó en la Justicia, no para plantar bandera contra el Gobierno, creemos que es lo correcto, no podemos discutir qué modelo queremos cuando vivimos en una Argentina federal. Las provincias reunidas representan el 50% de las divisas que se dilapida en los gobiernos y queremos que Argentina salga adelante. Argentina necesita además de equilibrio, una agenda de crecimiento. Por eso vamos a proponer al Gobierno participar activamente de una agenda de desarrollo patagónica que nos ayude a generar divisas, que nos permita agregarle valor a nuestro recursos y ser más competitivos”, dijo en esa oportunidad.Días antes, cuando Bullrich fue consultada por la amenaza de Torres de cortar los suministros de petróleo y gas, consideró: “Una cosa es la discusión por las deudas y el financiamiento de las provincias, lo que no puede hacer un miembro del PRO es una rebelión planteando que nos va a sacar el petróleo, generando incertidumbre nacional e internacional. El petróleo no es de los gobernadores, es de las empresas y de los chubutenses”.