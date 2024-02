Movimientos sociales realizaán un "Ollazo Nacional por la Emergencia Alimentaria"

La Unión de Trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular (Utep) convocó para este miércoles, a partir de las 10.30, a un "Ollazo Nacional por la Emergencia Alimentaria" en la sede del ministerio de Capital Humano, ubicada en Carlos Pellegrini 1285, debido "el hambre de millones de familias que se quedaron con sus platos vacíos".afirmó el secretario general de la Utep, Alejandro 'Peluca' Gramajo, en declaraciones a Télam.En ese sentido, desde la organización se expresaron por medio de un comunicando enfatizando que "Si a ellos no les importa el hambre de millones de familias que se quedaron con sus platos vacíos, a nosotros y nosotras sí. No vamos a bajar los brazos hasta que se vuelvan a llenar las ollas. No vamos a bajar los brazos hasta que se vuelvan a llenar las ollas".La acción se enmarca en el plan de lucha que iniciaron los movimientos sociales la semana pasada a modo de protesta por "el. En este sentido, Gramajo anticipó que el "jueves o viernes" habrá también una movilización al Ministerio de Economía.Desde el Gobierno respondieron que la ayuda exigida por las organizaciones "irá directo a los comedores", catalogando a los reclamos como "una extorsión", lo que tensa aún más la relación entre las partes.