Adorni se diferenció del Papa: "Respetamos su palabra pero no estamos de acuerdo"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, respondió a las recientes declaraciones del Papa Francisco, quien en un videomensaje instó a la construcción de una sociedad más justa y alertó sobre modelos deshumanizantes y violentos. Adorni, en su conferencia de prensa habitual, afirmó que si bien se respeta y escucha la palabra del Papa, hay desacuerdos en algunas de sus afirmaciones.

manifestó Adorni, subrayando que es válido tener discrepancias y que "está muy bien que así sea".Adorni se refirió a las palabras del Papa y destacó que el presidente Javier Milei comprende que las declaraciones pueden sonar atractivas, pero sostuvo que en la práctica han llevado a resultados no deseados, como lo evidencia la situación actual en Argentina, con un alto índice de pobreza.argumentó.El vocero señaló que se podrían analizar detalladamente las afirmaciones del Sumo Pontífice y que, naturalmente, en algunas de ellas no están de acuerdo, dada la compleja situación que enfrenta el país.Adorni también hizo hincapié en que parte de la campaña del presidente Milei se centró en reducir el gasto estatal y enfocarse en políticas que mejoren realmente la calidad de vida de la gente, y no en meras palabras o conceptos idealizados.