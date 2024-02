Movilización de la UOCRA a la Secretaría de Trabajo en rechazo de 300 despidos y suspensiones

El personal agrupado en la seccional porteña de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) se moviliza este jueves hacia la Secretaría de Trabajo en rechazo de 300 despidos en la empresa Dycasa y de "El gremio decidió este lunes declarar el estado de alerta y asamblea permanente.La manifestación se realiza desde las 9.30 en el anexo de la Secretaría de Trabajo de la avenida Callao al 100, donde funciona la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo. Se encuentran cortados dos carriles de la avenida.Un documento del sindicato condenó el miércoles los despidos, las suspensiones y la pérdida de puestos de labor por "la paralización de las obras públicas en todo el país", y sostuvo que los trabajadores exigirán "la inmediata intervención de Trabajo por esas 300 cesantías". "Hay 50 mil despedidos directos y más de 100 mil cesanteados indirectos a partir de la decisión del Gobierno de paralizar las obras públicas en todo el país", enfatizó la UOCRA.La movilización respetaráañadió.Cirilo Romero, secretario de Organización de Asuntos Gremiales de la UOCRA porteña, dialogó con C5N y criticó "el parate sistemático de la obra pública desde diciembre". "Estos despidos van a seguir sucediendo, el Gobierno hace oídos sordos", lamentó, y remarcó: "No estamos pidiendo subsidios, estamos pidiendo por nuestras fuentes de trabajo".expresó. "Seguiremos en la calle mientras no solucionemos el tema de la paralización de las obras públicas y el reajuste salarial que corresponde por paritarias", advirtió.Ruben Pronotti, referente de UOCRA Capital, subrayó que "hemos perdido 100 mil puestos de trabajo en construcción, más del 90% en obra pública y están en riesgo otros 200 mil puestos indirectos", y expresó: "Tenemos un enojo terrible con el Gobierno. No le importan absolutamente nada los trabajadores".El gremialista denunció en diálogo con El Destape Radio que "Además, cuestionó la eliminación de la obra pública de parte de Javier Milei. "Cierran la construcción de represas en Santa Cruz. Son 3.400 familias y es imposible que consigan otro trabajo. Que controlen las obras, pero no puede ser que miles de familias queden a la deriva porque al Presidente de le ocurre". "Milei decía que aquellas obras que todavía no habían arrancado las iban a estudiar, que iba a haber una mesa de diálogo. Pero no hicieron nada", criticó.