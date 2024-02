"Aberrante y cuestionable": el Gobierno repudió el paro docente del próximo lunes

El vocero presidencial,repudió este jueves al paro nacional docente que se realizará tras la fallida negociación entre el Gobierno, los gremios y los ministros de Educación provinciales para el salario mínimo al calificarlo de "aberrante y cuestionable".En su habitual conferencia de prensa, Adorni criticó la medida de fuerza y apuntó contra el cosecretario general de la Central General de los Trabajadores (CGT): "Es parte del pasado, de una dirigencia sindical que le hizo mucho daño a la Argentina.Y agregó:Lo que diga Pablo Moyano, en términos de si gobernamos o tuiteamos, a esta altura poco nos importa".Las declaraciones del gobierno nacional surge después del paro docente convocado para el próximo lunes 4 de marzo, en el marco de la conferencia de prensa que realizaron este miércoles, luego de que fracasara la reunión por el conflicto salarial.Adorni aseguró que el discurso que pronunciará el presidente Javier Milei en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional "no tendrá un carácter violento" y pidió que los legisladores lo escuchen con "respeto y atentamente".No debería ni aclararlo", dijo Adorni en una conferencia de prensa en la Casa Rosada.En ese ámbito, el funcionario apeló "al respeto" de parte de los diputados y senadores para que se "escuche atentamente" al jefe de Estado en el recinto legislativo y pidió que "no ocurran, ni dentro ni fuera del Congreso, hechos que vayan en contra de las instituciones y en contra de la salud de la democracia".Sin embargo, evitó dar detalles de los temas que planteará Milei en la Asamblea Legislativa porque, comentó, el discurso todavía no estaba escrito.