Fuerte expectativa por la apertura de sesiones en el Congreso con un discurso atípico de Milei

Este viernes, primero de marzo, como corresponde, el jefe de Estado brindará el tradicional discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Pero, en vez de estar, sentado como debería ser, flanqueado por los titulares de ambas cámaras, lo hará mirando a los legisladores, gobernadores e invitados especiales, desde un atril. Es decir, dando la espalda a los presidentes de las Cámaras. Su discurso comenzará a las 21 en vez del mediodía, como se venía realizando desde hace varios años.Estas modificaciones, si se quiere de forma, también engloban un cambio de fondo. El Presidente le hablará “a la gente”, como lo hizo cuando asumió y por esta razón aspira a contar con la mayor audiencia. Se anticipa que será un discurso breve (unos 40 minutos). Javier Milei solicitó a cada ministro informes sobre qué encontraron en sus áreas y qué mejoras introdujeron en lo que va de su Gobierno. En la Casa Rosada se señala que fue escrito por Milei, con la asistencia de su asesor Santiago Caputo.Como es habitual ocupará una parte del tiempo en reseñar la herencia -identificando lo que considera los hechos más ejemplificadores del abuso y mal uso de los fondos públicos- y directrices generales de la transformación que aspira lograr sus cuatro años en el poder.Aunque el Presidente tildó al Congreso de “un nido de ratas”, una de sus primeras acciones de Gobierno fue el convocar a sesiones extraordinarias para que se discutan el proyecto de ley ómnibus y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que incluían 1.000 reformas. Pero, la no aprobación evidenció que “los políticos no tienen problema en dañar los intereses de los argentinos para mantener sus privilegios”, aseveró al periódico Financial Times.Asimismo, insistirá en el envío de la Ley Base (aunque no el proyecto original) con más agregados. El Ejecutivo espera que los legisladores aprueben -sin modificaciones – esta nueva iniciativa para posteriormente ayudar a las provincias vía un Pacto Fiscal y la modificación del Impuesto a las Ganancias.Las provincias dependen de los recursos coparticipables que envía la Nación para afrontar sus gastos, en momentos en que los ingresos provinciales propios se vienen comprimiendo por la importante caída de la actividad. Es por esta razón, que en la Rosada existen la impresión de que “las rebeliones provinciales terminarán siendo más discursivas que prácticas”.Volviendo al discurso, Milei siente que los argentinos valoran su lucha contra “la casta” a pesar de que la gran mayoría de la población están sufriendo un fuerte ajuste en sus ingresos. Al respecto, el Índice de Confianza en Gobierno de la Universidad Di Tella en febrero consigna que la gestión oficial cuenta con un 51% de confianza. Y el ajuste aún no mostró toda su cara. Falta el impacto de las tarifas en los hogares y en los comercios que agudizará aún más la retracción del consumo.Sin embargo, Milei está convencido que desactivando los “curros de la política”, reduciendo la injerencia del Estado y ordenando la macroeconomía, Argentina rápidamente podrá volver a crecer.Milei insiste en que con sus primeras políticas evitó una hiperinflación, y anticipó que “una vez que el Banco Central esté saneado, estamos planeando levantar los controles de cambio… el FMI estima que podríamos hacerlo a mediados de año”, dijo al Financial Times. El levantamiento del cepo, a juicio del Presidente, podría implicar “mucha inversión a pesar de no tener cambios institucionales. . . y éste podría ser el punto de despegue para que el año que viene Argentina esté creciendo de una manera fuerte, sólida, sostenible y con baja inflación”. Los resultados que hasta el momento arroja el plan económico que ejecuta el ministro de Economía, Luis Caputo, podría concretar la aspiración de levantar el cepo.Este jueves, mientras Milei permanecía en Olivos redactando el discurso, posteó: “La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que surge de un exceso de oferta de dinero que hace que el poder adquisitivo de la moneda caiga y con ello todos los precios expresados en unidades de moneda local suban". "El dólar al ser un activo financiero y por ende ajustar más rápido que los bienes se anticipa a los precios (no es que causa la suba de los precios). Utilizando este marco analítico les propongo mirar lo que está pasando con los agregados monetarios en términos nominales, reales y de PIB. Si no erran la matemática verán la luz al final del camino y entenderán que pone tan nerviosa a la casta...", cerró en la red social X.Mensaje a la política: el programa está logrando su objetivo de bajar la inflación (lo que ayudaría a mitigar un poco el costo social) y si el Gobierno logra estabilidad y revertir lo antes que pueda la recesión, será difícil para la política lograr recuperar influencia en la gente. Milei se considera un “outsider” de la política y aunque ejerce la primera magistratura difiere en el manejo del poder de otros mandatarios. “No cree en las alianzas o en los acuerdos (ni con políticos, ni con empresarios u otros sectores de poder”, suelen explicar en su entorno. Y, frente a las amenazas, como fue el caso del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, redobla la apuesta.Por lo tanto, aunque evitaría hacer referencias personales en su discurso ante la Asamblea Legislativa, no dejará de denostar a lo que considera la “casta” que son todos aquellos que llevaron al atraso de la Argentina por décadas, según su visión.En la Casa Rosada anticiparon al portal Ámbito que terminará el discurso con “una sorpresa” que, como tal, se mantiene bajo 7 llaves.Afuera del Congreso , en tanto, lo escucharán, no precisamente con beneplácito, simpatizantes de partidos como el Polo Obrero y Frente de Izquierda, entre otros. Estas organizaciones están convocando a “que el próximo 1ro. de marzo se realice una gran movilización ante el Congreso para repudiar al gobierno de Milei y su ajuste brutal contra el pueblo”.También, se estima que habrá un cacerolazo y un molinetazo (saltar molinetes en el transporte público). En tanto, dentro del recinto, no se descarta que algunos legisladores se retiren o se manifiesten contra el Presidente.