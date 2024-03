"Falso y engañoso": los datos que contrastan algunas frases de Javier Milei en su discurso ante la Asamblea Legislativa

El sitio Chequeado llevó a cabo la verificación del discurso del presidente Javier Milei en el marco de la Inauguración del 142 periodo de sesiones ordinarias. Durante su intervención, Milei realizó afirmaciones que han sido objeto de escrutinio y contrastadas con datos concretos. Según los análisis realizados, algunas de estas afirmaciones no se ajustan a la realidad.

. Contrario a lo afirmado por Milei, los datos del Cedlas de la Universidad de La Plata y de la UCA no respaldan la idea de que las cifras actuales de indigencia sean récord, lo que califica esta declaración como "falsa".. De acuerdo a Chequeado, si bien es cierto que los gastos primarios han disminuido en un 40% en términos reales en enero de 2024 en comparación con el mismo período de 2023, se omite el hecho de que estos recortes también han afectado al sector privado, especialmente en áreas como las prestaciones sociales y los subsidios. Esta omisión califica la afirmación como "engañosa".De acuerdo a lo que se lee en el mencionado sitio, según datos históricos de la serie Maddison, en 1904 Argentina ocupaba el décimo lugar, no el tercero, en términos del PBI per cápita por Paridad de Poder Adquisitivo, lo que invalida la afirmación de Milei como falsa.Fuente: Chequeado