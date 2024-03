Lousteau apuntó contra el Pacto de Mayo de Milei: "Él pone todas las condiciones y nosotros solo la firma"

Ayer vimos a un presidente de dos caras. La primera parte del discurso, Milei se presentó como un salvador mesiánico, manipulando cifras, exagerando y mintiendo. Todos lo escuchamos con atención y respeto. Podemos coincidir en algunas de sus propuestas aun cuando 95% del tiempo… — Martín Lousteau (@GugaLusto) March 2, 2024

El senador nacional y presidente de la UCR,, criticó la convocatoria del presidentepara firmar Pacto de Mayo al señalar que "se trata de un contrato donde él pone todas las condiciones" y dijo que "encerrado" en la Quinta de Olivos y en Twitter el mandatario "no ve o no le importa la realidad"."No sabemos si quiere entrar en un toma y daca de los que él tanto critica o intenta ganar tiempo para ver si logra que le salga alguna.", advirtió Lousteau en un hilo que publicó en su cuenta de X en referencia a la convocatoria del presidente, durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, para que los gobernadores firmen el Pacto de Mayo con 10 políticas de Estado, que está condicionado a la aprobación previa de la llamada "Ley de Bases" y un nuevo pacto fiscal.Para el líder radical en la Asamblea Legislativa se vio "a un presidente de dos caras" donde en la primera parte de su discurso "". "Podemos coincidir en algunas de sus propuestas aun cuando 95% del tiempo del tiempo se la pasó agrediendo y el 5% restante se puso en modo acuerdista", apuntó.. ¿Qué espacio hay en ese gran acuerdo de los 10 puntos para la educación o para paliar la situación de pobreza que viven 27 millones de argentinos? La educación y la pobreza están afuera del acuerdo", remarcó el senador radical.En esa línea, advirtió que "Milei solo ve la Argentina financiera" y cuestionó si en realidad " no ve los comercios, las industrias y empleos que su política está destruyendo". "Habla del modelo empobrecedor de la casta, ¿pero no ve que desde que asumió los salarios y las jubilaciones perdieron un 30% de su poder adquisitivo?", se preguntó."Milei habla de combatir la casta, ¿pero no ve que gobierna con Patricia Bullrich, Scioli y los Menem? ¿Milei no ve que su ministro de interior hace un año atrás era funcionario de Alberto Fernández o que su ministro de economía fue presidente del Banco Central con Macri?", insistió en contra del Presidente.Y lanzó para concluir:. Ojalá cambie".