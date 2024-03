Pettovello justificó que el Gobierno no envíe medicamentos oncológicos: "Irregulares"

La ministra de Capital Humano,, justificó la falta de medicamentos oncológicos al sostener que las compras que se hacían anteriormente eran "comprados de una manera irregular".Durante una entrevista en La Nación +, la ministra señaló que durante la gestión de Alberto Fernández las compras de medicamentos oncológicos "con tres, cuatro, cinco laboratorios, se hacían las cotizaciones por mail"."Se hacía bajo un proceso irregular en el cual no se puede controlar si hay alguien en el medio que se está quedando con algo que no le pertenece", insistió.Si bien apuntó directamente contra el Gobierno anterior,La Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), a cargo de la asistencia en medicamentos o insumos médicos para personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y sanitaria, que estaba bajo el contro del anterior Ministerio de Desarrollo Social, quedó bajo la órbita del Ministerio de Salud el pasado 20 de febrero.Se trata de la decisión administrativa 76/2024, que oficializa la transferencia a la cartera nacional de Salud de la Dadse y su dependencia, la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales, áreas que pertenecían a la Secretaría Nacional de Niñez del Ministerio de Capital Humano.La transferencia, “comprende la unidad organizativa que depende a dicha Dirección Nacional, como así también los créditos presupuestarios, bienes y dotaciones vigentes a la fecha y el personal con su actual situación de revista, cargos y niveles escalafonarios, y suplementos vigentes a la fecha”. “”, explicaba un comunicado oficial.Sin embargo, con la auditoría que se realiza en la Dadse, el organismo dejó de funcionar y, de acuerdo a estimaciones del sindicato de empleados del Minsiterio, cientos de pacientes no reciben hoy sus medicamentos.