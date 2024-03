Bullrich dijo que Larreta cayó en un "pozo ciego" y le puso condiciones a Macri para liderar al PRO

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó contra su excompetidor en la interna del PRO Horacio Rodríguez Larreta al señalar que el exjefe de Gobierno porteño se encuentra en "un pozo ciego" por no "acompañar un cambio profundo". Además, le puso condiciones al expresidente Mauricio Macri para ser titular de partido amarillo que tendrá sus elecciones en marzo.“Hace mucho que Larreta no está en el cambio. Él expresa una política de acuerdo vacío, de acuerdo corporativo", lanzó Bullrich en una entrevista que brindó el domingo por la noche a La Nación + donde consideró: “donde uno se cae. Le pasó en las PASO y le va a pasar de nuevo”.El ex alcalde porteño había expresado su preocupación ante la posibilidad de que el presidente Javier Milei pueda tener alguna injerencia hacia adentro del PRO, cuya presidencia quedará vacante en los próximos 20 días. Sobre la posibilidad de que Larreta conduzca el partido que fundó Mauricio Macri, descartó: ““Él perdió porque no entendió el profundo sentir del pueblo argentino para el cambio y de nuestros votantes para ese cambio. Ahora dice dónde tiene que estar el PRO. Tiene derecho a hablar. Pero fueron también las urnas las que hablaron y dieron otra dirección.”, sentenció Bullrich.En esa línea, sobre las elecciones del partido, señaló que el PRO "tiene que tener nitidez". ". El Pro debe pararse en el cambio, estar al lado del Gobierno y no dudar. Nos tocó la posibilidad de ser el cambio y no fuimos profundo"."Hoy tenemos la posibilidad de acompañar ese cambio y necesitamos profundidad”, puntualizó sobre la ideaAl concluir la ministra de Seguridad realizó un duro análisis sobre el presente de Juntos por el Cambio: “Creo que hay una nueva realidad. Y es que el cambio no está expresado en todos los actores del partido.”.