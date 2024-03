El Gobierno y los docentes se reúnen por el salario mínimo en pleno ajuste y quita del Fonid

Foto: Télam

El gobierno nacional de Javier Milei y los gremios docentes vuelven a reunirse este martes al mediodía con la expectativa de lograr un acuerdo para el salario mínimo del sector, pero tras un primer encuentro que fracasó y con la persistencia de la misma actitud por parte del Estado central, el panorama no arroja buenos augurios y si no se logran los resultados esperados para los maestros podrían continuar los paros y medidas de fuerza en un marzo de conflictos salariales en las escuelas de la mayoría de las provincias.Los conflictos entre la representación gremial docentes y la administración de Milei son varios. Al ajuste por vía de la inflación que viven todos los argentinos, en el caso del sector lo agravan varios puntos: Nación no fijó el salario inicial -piso de ingresos para los docentes de todo el país-, como debe hacer, y además dejó de enviar a las gobernaciones el Fondo de Incentivo Docente (Fonid).La eliminación del FONID hace que haya trabajadores que, dependiendo de la provincia y si estas tienen fondos para compensarlo, están cobrando nominalmente menos que el mes pasado, a lo que se le suma la merma por la suba de precios. Por todo esto ya hubo un paro nacional y ayer frenaron los cuatro gremios docentes de la CGT.Otros puntos de discusión tienen que ver con si el gobierno nacional va a mantener el Fondo Compensador que históricamente recibían los distritos con menor recaudación propia, tema que integraba la paritaria nacional.En tanto, la motosierra a la educación pública no viene solamente por todos estos ítems, que ya son bastantes. El ajuste incluye a los comedores escolares y al plan de formación docente.Para el encuentro de este miércoles el convocante fue el gobierno nacional, pero en lo que desde los gremios docentes leen en la misma línea que el resto de los llamados de la administración de Milei a diálogos: decir que dialoga, pero siempre con la "propuesta" firmada de antemano. Un gesto más para la tribuna que para avanzar en un acuerdo.En estos días, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ratificó que “no” se trata de “una paritaria”. “La Educación pertenece a las provincias. Es importante marcar eso, no es la Nación la que decide el salario inicial. Lo dice la Constitución que es potestad de las provincias”, insistió como siempre en LN+.Sin embargo, la paritaria nacional se venía realizando todos los años, incluso con Mauricio Macri tras un primer intento de suspenderla, para fijar el salario inicial y definir el Fondo Compensador, que la Nación manda al grupo de provincias “pobres” justamente para garantizar que puedan pagarlo.Para tratar de mitigar las desigualdades que surge de que las provincias administren, desde el menemismo, una educación atada a las inequidades de sus ingresos, los gobiernos nacionales crearon el FONID -una suma que se agrega igualitariamente a todos los sueldos docentes, financiada por el Tesoro Nacional-, y el Fondo Compensador Docente -que el Tesoro Nacional manda a las provincias con baja recaudación para garantizar el pago del salario inicial-, entre otros instrumentos que fueron emparchando los sueldos del sector y cierto mantenimiento del sistema que, pese a la clara recuperación que logró en los años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, no llegó a revertir su provincialización.Todo ese entramado que desde el Estado Nacional financiaba el sistema, está ahora cortado por la aplicación del ajuste en el gasto público de Milei. “Al no recibir el Fonid, hay bajas en los sueldos de entre el 10 y 20 por ciento”, dijo a Página/12 Sergio Romero, titular de la Unión de Docentes Argentinos.En efecto, desde que Milei borró los fondos de un plumazo, sólo cinco gobernadores cubrieron ese bache con fondos provinciales.Hasta ahora la representación gremial hizo dos paros nacionales. El lunes 25 de febrero de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) y este lunes 4 de marzo, cuando arrancaban las clases en el segundo pelotón de provincias, el convocado por los gremios cegetistas (UDA, Amet, Sadop y CEA).Romero recordó que la Ley de Educación Nacional establece en su artículo 9 que el Estado nacional debe garantizar el financiamiento del sistema educativo. “El gobierno está incumpliendo la ley, tal como pasó en la década del ‘90 con gravísimas consecuencias. Esperamos que recapacite y que escuche a los docentes porque queremos que nuestros niños y los jóvenes estén dentro de las aulas”, señaló.