Parlamento: Milei insistirá con la ley ómnibus completa con el agregado del capítulo Fiscal

El presidente Javier Milei volverá a insistir ante el Congreso para lograr la aprobación de la ley ómnibus completa, según confirmó una alta fuente de la Casa Rosada a Ámbito, es decir la primera propuesta enviada por el Poder Ejecutivo.Sin embargo, habrá un cambio ya que la iniciativa contemplaráes decir el referido a la parte fiscal, según adelantaron a este medio. Con la intención de lograr un acuerdo, no se descarta que en este paquete se incluya la modificación del Impuesto a las Ganancias que los gobernadores reclaman para mejorar sus ingresos.El Gobierno, ya en su momento, a cambio de la aprobación de la "ley Bases", había ofrecido asumir la decisión de elevar el piso para la cuarta categoría de Ganancias y aliviar de esta forma las finanzas provinciales. Esto será uno de los temas que trataran en la primera reunión que mantendrá el jefe de gabinete, Nicolás Posse y los ministros Luis Caputo y Guillermo Francos. El propósito de este encuentro es ir avanzando en los temas a consensuar con los gobernadores. Aun, no han salido invitaciones a los mandatarios provinciales.El Ejecutivo pretende mantener el espíritu de las reformas inicialmente propuestas, avanzando más allá de los acuerdos logrados antes de que se frustrara el tratamiento legislativo de la ley ómnibus. Se descarta el envío de proyectos separados, como se especuló en su momento. Lo que sí se mandará al Parlamento por separado es el llamado paquete de leyes”, según la propia definición del primer mandatario.El viernes pasado Milei anunció, en su discurso en el Congreso, estos proyectos incluyen:-Eliminar las jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidente;-Obligar a los sindicatos a elegir a sus autoridades a través de elecciones periódicas libres y supervisadas por la Justicia electoral que limitará los mandatados a 4 años y establecerá un tope de una sola reelección posible;-Los convenios colectivos específicos que realicen en asociación libre los trabajadores de una empresa o grupos de empresas primarán por sobre los convenios colectivos del sector;-Las personas condenas por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse como candidatos en las elecciones nacionales. Además, todo ex funcionario público con condena firme en segunda instancia por delitos de corrupción perderá automáticamente cualquier beneficio que tenga por haber sido funcionario;-Reducir drásticamente la cantidad de contratos para asesores de diputados y senadores de la Nación;-Se descontará la jornada de trabajo a los empleados del Estado que hagan paro;-Eliminar el financiamiento público de los partidos políticos;-Penalizar por ley al Presidente de la Nación, al ministro de Economía, a los funcionarios del BRCA, diputados y senadores que aprueben un presupuesto que contemple financiar déficit fiscal con emisión monetaria para terminar de una vez y para siempre con este acto criminal, con carácter de delito de lesa humanidad.Debe tenerse en cuenta que, según se desprende del discurso del presidente en oportunidad de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, la aprobación de la ley bases es la condición que plantea el Ejecutivo para posteriormente avanzar en la firma de los 10 puntos lanzados por Milei en lo que dio en llamar el Pacto de Mayo.