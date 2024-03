Pacto de Mayo y mano a mano de Milei: cuál es la posición de cada gobernador de cara a la cumbre

Inmediatamente después del encendido discurso del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la Oficina del Presidente, Javier Milei, anunció la convocatoria a todos los mandatarios provinciales para este viernes.El encuentro se daría dos días después del que el ministro de Economía, Luis Caputo, mantendrá con sus pares provinciales en el Palacio de Hacienda el miércoles. Según el comunicado, el objetivo es "establecer los pasos a seguir para la firma del Pacto de Mayo". "La aprobación de la 'Ley Bases' y el acuerdo de un paquete de alivio fiscal para las provincias serían una muestra de buena voluntad y el primer paso previo a la firma conjunta del documento fundacional", detallaron desde la Oficina del Presidente.El encuentro al que fueron invitados los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño será este viernes en la Casa Rosada.El gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof, fue el primero en recoger el guante cuando -enérgicamente- rechazó la convocatoria al “Pacto del 25 de Mayo” que Javier Milei hizo el último viernes. “Arranquen nomás si no llegamos”, fue la irónica frase que utilizó para dejar en claro que no iba a acudir a la Casa Rosada para negociar un acuerdo previo al pacto que el Presidente quiere llevar a cabo en la provincia de Córdoba. Kicillof sostuvo su decisión en la misma línea argumental que atraviesa al grueso de la oposición. “Se nos lanza una invitación que se parece más a una amenaza o una imposición que a un diálogo”, afirmó, rodeado de todas las vertientes de la coalición.En esa frase está concentrado el principal argumento del peronismo para no acudir a Balcarce 50 este próximo viernes, donde el Gobierno buscará firmar una suerte de preacuerdo del pacto. En la fuerza política entienden que Milei no solo quiere imponer las condiciones del acuerdo nacional al que convocó, sino que lo está haciendo en forma extorsiva, proponiendo un paquete de alivio fiscal a cambio de que respalden la Ley Ómnibus. Votos por plata. Toma y daca. Un funcionamiento de la política tradicional al que criticó en reiteradas oportunidades pero ahora está dispuesto a utilizar.En tanto el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, fue explícito en la defensa de ese argumento. En una entrevista radial que brindó días atrás aseguró: “El Pacto de Mayo se condiciona a que uno apruebe lo que es la Ley Ómnibus. Desde el vamos, eso no va a ser factible. No se puede debatir algo que fracasó. No hay un solo tema en beneficio de la sociedad”.“La posición que tenemos un grupo de gobernadores es generar una masa crítica para resistir este sistema de imposición y sometimiento”, sentenció. El riojano juega fuerte en lo discursivo y es, desde el comienzo de la gestión nacional, uno de los opositores más duros a Milei. Entiende que es inviable firmar un pacto si no hay acuerdos previos y cree, al igual que Kicillof, que lo que existe es una voluntad del Gobierno de imponer las condiciones de la negociación. Es poco viable que el viernes esté en Balcarce 50. Casi imposible.En la mìsma línea se encuentran además de por el riojano, por Axel Kicillof, el pampeano Sergio Ziliotto, el fueguino Gustavo Melella, el formoseño Gildo Insfrán y el santiagueño Gerardo Zamora, aunque este último suele oscilar entre posiciones duras y negociadoras con más flexibilidad que el resto.Otro de los mandatarios que tomó distancia de la convocatoria es el pampeano Sergio Ziliotto. Fue el primero en manifestar que le resultaba imposible acompañar el pacto. Ayer, durante una conferencia de prensa, explicó los motivos por los que lo rechaza. “Siempre vamos a buscar el diálogo, pero cuando enfrente hay una imposición, se hace difícil. Mi pregunta es por qué no cumplimos los pactos existentes. ¿Cómo voy a discutir una nueva coparticipación si no me cumple con la actual?”, sostuvo. Y agregó: “Si el Presidente no cumple las leyes, ¿cómo vamos a ir a un nuevo pacto?”.Ziliotto ya se había expresado en las redes sociales después de estar presente en la apertura de sesiones del viernes y había asegurado que los acuerdos devienen del consenso y no de la imposición. “No se construyen consensos pretendiendo poner de rodillas al otro, agrediéndolo y quitándole lo que le pertenece y debe defender”, señaló. Ausente con aviso.Los gobernadores de Formosa, Gildo Insfrán, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, permanecen en silencio respecto a la convocatoria de la Casa Rosada. Hacen equilibrio en sus provincias y estiran su posicionamiento público. Algo similar hizo el mandatario de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, aunque desde su entorno advirtieron que es “inviable” lograr el pacto que propuso el Jefe de Estado.De la línea dura de Unión por la Patria (UP) se desprendieron el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil. El reemplazante de Juan Manzur está jugando muy cerca del Gobierno. Su decisión de romper el bloque de diputados nacionales y retirar a tres legisladores, ya le valió el mote de “traidor” dentro del peronismo. No lo cuentan dentro del esquema opositor.En cuanto a Jalil se manifiesta más dispuesto, pero sigue con los pies puestos en la coalición opositora. “Hay que ir y ver que propone el Gobierno. Es lo lógico en este momento. La pelota la tienen ellos”, explicó un funcionario de su círculo más chico. En cuanto al catamarqueño, estará el viernes en la Casa Rosada y tiene toda la intención de acompañar la formulación del Pacto del 25 de Mayo. Incluso fue uno de los mandatarios, junto al salteño Gustavo Sáenz, que impulsó en una reunión con el ministro del Interior, Guillermo Francos, la idea de generar una mesa de negociación con el gobierno nacional.El riojano juega fuerte en lo discursivo y es, desde el comienzo de la gestión nacional, uno de los opositores más duros a Milei. Entre las respuestas favorables, se destacan las de los mandatarios que protagonizaron cruces importantes con Milei durante las últimas semanas. "Celebro y acompaño la convocatoria del presidente Javier Milei al Pacto del 25 Mayo. Coincidimos en el norte de los ejes planteados, con diálogo y respeto por el federalismo”, dijo el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien fue uno de los últimos confrontar con el jefe de Estado.A su vez, Torres aprovechó su mensaje para pedirle al Presidente que asista a la reunión en Puerto Madryn del 7 de marzo, donde los gobernadores patagónicos planean «diseñar y consensuar una agenda de desarrollo productivo».El gobernador cordobés, Martín Llaryora, fue otro de los mandatarios que, en el último tiempo, tuvo una relación de cercanía y rechazo con el Ejecutivo y ahora se plegó al llamado de Milei. “Córdoba acepta la convocatoria a los acuerdos y consensos. Argentina necesita una agenda de diálogo no solo desde el arco político sino extendiendo el llamado a todos los sectores, a los productivos y los del trabajo, y discutir un plan socioproductivo que saque al país adelante”, afirmó el mandatario cordobés.Otro de los díscolos con el Ejecutivo había sido el gobernador radical de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien protagonizó cruces discursivos con el Gobierno por los fondos para el transporte público santafesino. “Quiero destacar la convocatoria al diálogo y a un acuerdo nacional que realizó el presidente Javier Milei. Es el tiempo de escucharnos con respeto, sin imposiciones. Todos tenemos la oportunidad de impulsar el cambio que los argentinos reclaman y necesitan”, aseguró Pullaro sobre la convocatoria presidencial.Por su parte, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, quien recurrió a la Corte Suprema para reclamar el fondo de incentivo docente que el Gobierno no envió a su provincia, decidió responder positivamente a la convocatoria. “Con mis colegas gobernadores, en la apertura de la 142° Asamblea Legislativa. Acto institucional trascendente que nos encontrará siempre en el lugar de los grandes acuerdos nacionales que por la vía del consenso, el diálogo y el federalismo traigan paz y bienestar a los argentinos, en especial al querido pueblo misionero”, expresó Passalacqua.En la misma línea, se manifestó el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, a través de las redes sociales. “El presidente @JMilei trazó el rumbo legislativo. Valoramos la convocatoria a un pacto político por la economía y la sociedad”, consideró. “Es importante señalar que muchas de las iniciativas planteadas por el Presidente son parte del camino recorrido en Mendoza durante los últimos 8 años”, destacó el mandatario mendocino.