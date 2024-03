Febrero habría dado déficit: tensión entre Milei y Caputo por el superávit maquillado

A menos de tres meses de gestión, se avecina una tensión importante entre el presidente Javier Milei y el ministro Luis "Toto" Caputo. Los datos preliminares del resultado de las cuentas públicas de febrero decepcionaron al jefe de Estado, quien el mes pasado arengó al Messi de las finanzas por el superávit financiero de enero.Si bien aún no se conocen los datos oficiales ya trascendieron números que regresan el rojo a las cuentas públicas. El dato que circula entre los economistas fue revelado este martes por el economista Martín Barrionuevo. Según este senador correntino en febrero regresó el déficit financiero y el superávit fiscal primario fue sensiblemente menor al del mes de enero: cayó en $1,7 billones. Los ingresos bajaron en $745.000 millones -por menor recaudación por recesión- en tanto el gasto subió $960.000 millones.En diálogo con La Política Online (LPO), Barrionuevo explicó que logró construir esos datos en base a la página oficial "Presupuesto Abierto" y aclaró que el trabajo sólo mide el gasto de la Administración Pública Nacional, esto es el corazón del gobierno sin tener en cuenta las empresas públicas y entes autárquicos. "Cuando se sume todo el gasto la cuenta pueda dar incluso peor, porque la mayoría de esas empresas son deficitarias", indicó el economista.De hecho, la recaudación tributaria del primer bimestre de 2024 fue la más baja en 9 años según consigna el reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF ). Los tributos con mayor caída fueron Bienes Personales -64,7%, Combustibles -60,8% y Ganancias -38,7%. Como contrapartida, entre los de mayor aumento, se encuentran el impuesto PAIS 292,4%, derechos de exportación 126,6% y derechos de importación 26%. Por su parte, la recaudación de IVA aumentó un 6,8%.Respecto a los objetivos del gobierno, gran parte del superávit financiero de $518.408 millones alcanzado en enero se debió principalmente al incremento de la recaudación del impuesto PAIS y los derechos de exportación tras la devaluación que elevó el tipo de cambio en un 118%. Cuando el Gobierno nacional anunció que en dicho mes se alcanzó el superávit primario y financiero, el presidente de la Nación, Javier Milei celebró la noticia en sus redes sociales y arengo al Messi de las finanzas.Un informe de la consultora Eco Go, que dirige Marina Dal Poggetto, señaló que "enero fue un mes particular y no se puede extrapolar al resto del año". El trabajo explica que "hasta que se distribuye el presupuesto, la Administración Nacional tiene unos días sin ejecutar ningún gasto, cosa que no pasa en el resto de los meses, a lo cual se le adiciona la llegada de un nuevo Gobierno sin experiencia en saber cómo gastar y que no lo desea hacer".En esa línea, coincidió Fernando Morra, economista de Suramericana Visión, quien destacó que "el resultado fiscal de enero no suele ser representativo del desempeño fiscal del año". "En 6 de los últimos 10 años (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2021) se registró superávit primario en ese mes, que luego se transformaría en déficit durante el resto del año", explicó.