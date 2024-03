Mega DNU: Posse y Caputo no confirmaron su presencia en la comisión Bicameral

Luego de que se venciera el plazo para el tratamiento del mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación de la economía que impulsó el presidente, Javier Milei, finalmente se conformó la comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo para analizarlo y se citó a ministros y secretarios para que expongan sobre el decreto. A un día de la reunión de la Bicameral, todavía no hay respuesta de varios funcionarios sobre su asistencia.El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, los ministros Luis Caputo (Economía) y Mario Russo (Salud), los secretarios Omar Yasin (Trabajo, Empleo y Seguridad Social), Fernando Vilella (Agricultura, Ganadería y Pesca), Armando Guibert (Transformación del Estado y Función Pública) y el director Ejecutivo de la ANSES, Mariano De los Heros fueron citados para el jueves a las 14 en el Salón Arturo Illia del Senado.Su presencia fue solicitada por los senadores de la Unión Cívica Radical en la reunión de la Bicameral de la semana pasada, tras lo que el senador nacional de La Libertad Avanza (LLA), Juan Carlos Pagotto, los citó formalmente. "Los llamaron, pero no confirmaron si vienen", señalaron desde el entorno de la bancada de Unión por la Patria a El Destape.Desde desde el radicalismo y del propio bloque oficialista tampoco tenían precisiones sobre si iban a asistir los ministros.Las presencias más importantes y menos confirmadas son las del ministro de Economía y del jefe de Gabinete, quienes en la convocatoria de funcionarios durante el tratamiento de la ley ómnibus, decidieron no asistir.Mucho más difícil para la oposición es citar a Federico Sturzenegger, principal autor intelectual del mega DNU, cuya presencia fue solicitada en Diputados y también en la Bicameral por Unión por la Patria."Es dificil pensar preguntas si no sabemos qué ministros vienen", lamentaron desde Unión por la Patria. Ante esta situación, tampoco tienen claro desde las bancas opositoras cómo será la modalidad de trabajo y cuánto tiempo estarán los funcionarios para responder.