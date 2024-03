"Soy jubilada y muy bien no estoy, espero que no apriete tanto", lamentó una maestra de primaria Milei

El presidentevisitó este miércoles el Colegio Cardenal Copello del barrio porteño de Villa Devoto, escuela en la que cursó sus estudios, para dar inicio al ciclo lectivo secundario.Allí, Teresa, su maestra de cuarto grado, lo recordó, aunque también remarcó que como jubilada "muy bien no está" y que espera que su exalumno. “Techi", tal como es conocida por colegas y exestudiantes, repasó ante las cámaras de los medios de comunicación el recorrido del mandatario por la escuela.", relató. Consultada sobre si el Presidente había sufrido bullying, aseguró que "eso no existía". "Nosotras éramos firmes en ese momento con los alumnos", remarcó.Al respecto de las medidas económicas del Gobierno, Teresa expresó que espera "que sean buenas para todos", planteó. "Gracias a Dios yo no tomo ningún medicamento. Pero tengo compañeras que la están padeciendo. El salario docente es muy bajo", criticó.