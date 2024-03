"Motosierra" de Milei: los jubilados pagaron 5 de cada 10 pesos del "ahorro" del primer bimestre

El equilibrio fiscal que mostró el presidente Javier Milei estuvo sustentado en un fuerte recorte en los haberes de jubilado y pensionados, que explican casi la mitad de los "ahorrado" por la administración de La Libertad Avanza. Las jubilaciones y pensiones implicaron el 45% de los recortes en montos.", señala un informe de Ocipex.De acuerdo a un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en el acumulado del primer bimestre del año, el gasto primario habría caído un 33,6% interanual. Los rubros de mayor caída real interanual habrían sido: transferencias totales a provincias (-65%), Bienes y servicios (-46%) y prestaciones del Instituto Nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados (INSSJP), con -39,5%. El gasto más importante, el de jubilaciones y pensiones, habría descendido un 32,6% real interanual, algo menos que la caída real del gasto promedio.", agrega el instituto que dirige Nadín Argañaraz.Por su parte, desde la consultora Ocipex destacan que "el gobierno de Javier Milei acumula un recorte del 30% del gasto en el primer bimestre de 2024 respecto al primer bimestre de 2023". El informe, que coincide con el IARAF, detalla queAsimismo, apunta que "del análisis del gasto devengado se desprende una conclusión muy negativa: la reducción del gasto en jubilaciones habría sido equivalente al 43% de la reducción total de gasto real ejecutada en el primer bimestre. En el caso del gasto salarial, la reducción habría sido equivalente al 5% de la reducción total".Esto refleja que la licuación de jubilaciones y salarios del primer bimestre explica la mitad de la reducción total de gasto primario ejecutada en el periodo analizado. En efecto, un jubilado con la mínima va a terminar marzo con una pérdida de poder adquisitivo del 43% respecto al mismo periodo del año 2023. La contracara de semejante pérdida de poder adquisitivo es una baja importante del gasto real en jubilaciones y por esa vía del total de gasto.Los medicamentos aumentaron más de 110% en los últimos tres meses, un 40% por encima de la inflación. De acuerdo al Centro de Profesionales Farmacéuticos (Ceprofar), se dejaron de comprar más de 10 millones de unidades mensuales. Una vez finalizados los acuerdos que se venían sosteniendo entre los laboratorios y el gobierno anterior, que si bien eran de cumplimiento voluntario implicaban una regulación de los precios, "", resaltó el informe. Desde el 1º de noviembre de 2023 hasta fines de enero, los medicamentos recetados más usados incrementaron sus precios un 111,9%. En el mismo período, la inflación fue del 70,8%.En 2023, los medicamentos incrementaron sus precios un 319,1%, en particular por los fuertes aumentos verificados en los dos últimos meses del año. Este valor está muy por encima de la inflación acumulada anual de 2023, que fue del 211,4%. Las transferencias no automáticas de febrero a provincias y CABA totalizaron $ 69.425 millones, una caída real del 67,3%, levemente superior a la observada en enero pasado (-61,7%). A su vez, exhibieron una caída en términos reales del 88,4% a nivel interanual, descenso inferior al presentado en enero pasado (-97,6%).Las transferencias no automáticas son los giros complementarios a la coparticipación federal de impuestos. De acuerdo a un informe de la consultora Politikon, la relación entre las transferencias no automáticas en etapa Devengadas y Pagadas mejoró respecto a lo observado en el pasado mes de enero. En aquel momento, el crédito pagado fue de apenas el 2,3% del devengado, pero en febrero creció al 26,3%, aunque, señaló el documento.Agrupando las transferencias, las correspondientes al Ministerio de Salud mostraron el mayor nivel de participación en febrero con el 76,3% de total; le siguieron luego las del Ministerio del Interior (9,8%), Secretaría de Educación (9,2%), Ministerio de Infraestructura (3,2%), Obligaciones a cargo del Tesoro (0,1%); el resto de los envíos concentraron el 1,4% del total. Entre los distritos subnacionales, volvieron a predominar las caídas. Analizando los envíos en etapa devengado, solo CABA mostró subas (+48,1% real) explicado por fondos asignados para el Hospital Garrahan por casi $ 19.000 millones, pero no se concretó el pago del mismo. El resto de las provincias mostró caídas con pisos en Chubut (-17,8%) y picos en La Rioja (-100%).