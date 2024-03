Francos amenazó con cobrar Ganancias de manera retroactiva si no se aprueba la ley ómnibus

El ministro del Interior,, advirtió que el gobierno de Javier Milei podría cobrar el Impuesto a las Ganancias de manera retroactiva de no concretarse la ley ómnibus. Además, acusó a la gestión del exministro de Economía Sergio Massa con un dato falso al señalar que durante cuatro meses de 2023 que no se cobraron los impuestos.“Un tema es que se hizo tan mal el tema del decreto, hubo un decreto que sancionó el Gobierno de Massa por el cual se quitó la atribución de hacer las retenciones a las empresas a los trabajadores en relación de dependencia”, comenzó diciendo Francos en declaraciones a Radio Rivadavia para advertir: “"."En los meses de 2023 en los que no se hizo la retención, no quedó eximido el impuesto. Toda esa gente que quedó en esa situación,. Es un tema que hay que solucionar”, continuó.Si bien Francos afirmó que la ley que impulsó Sérgio Massa y aprobó el Congreso, con votos incluso del bloque de La Libertad Avanza que presidía Javier Milei y Victoria Villarruel, lo que hizo fue eliminar el impuesto a las ganancias en realidad la gestión anterior elevó el mínimo no imponible y, de esta manera, quitó la cuarta categoría que grava los sueldos de los empleados. Además creó un tributo sobre los altos ingresos que se pagará cuando se cobren haberes superiores a los 15 salarios mínimos, vital y móvil (SMVM) mensuales.