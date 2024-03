El Gobierno anunció la creación de un nuevo puerto agroindustrial en Santa Fe

Durante la habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el vocero presidencial, Manuel Adorni confirmó que la creación de un nuevo puerto agroindustrial en Santa Fe. Una empresa argentina realizará una inversión de 550 millones de dólares para su construcción, que comenzará este mes. Estipulan que generará 2.600 puestos de trabajo.Rodeado de periodistas de diversos medios, el vocero presidencial comenzó su discurso diario anunciando la noticia que de una "inminente inversión de una empresa argentina para la construcción de un nuevo puerto agroindustrial".Aunque no brindó más detalles sobre el nombre de la empresa involucrada, aclaró que será en la localidad de Timbúes, provincia de Santa Fe, a orillas del Río Paraná. "Contará con una inversión de 550 millones de dólares y las obras comenzarán este mismo mes", añadió Adorni.Además, este proyecto va a emplear más de 2.600 puestos de trabajo. "Esto es parte de la confianza que despierta el nuevo Gobierno Nacional, a todos los inversores nacionales como extranjeros les decimos que tienen las puertas abiertas para explotar nuestros recursos", finalizó.Adorni se refirió al aumento de los precios en medicamentos y aclaró que "si hay alguna avivada, del otro lado no habrá demanda que la convalide", ya que "el mercado solo la va a ir corrigiendo".Asimismo, realizó un breve comentario por la carta de los 68 ganadores del Premio Nobel contra al recorte de financiamiento en el Conicet, y apuntó que "el buen análisis científico es el que evalúa los fenómenos en su contexto, el contexto nuestro es que efectivamente argentina hoy es un país empobrecido, así que no se va a financiar la ciencia que no aporta un beneficio directo a la sociedad".