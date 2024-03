El Gobierno tantea el "Pacto de Mayo" en la reunión con los gobernadores de esta tarde

Según informó el Ministerio del Interior, todas las provincias estarán representadas en el encuentro de esta tarde en la Casa Rosada, clave para los próximos pasos del Gobierno y el éxito del mentado "Pacto de Mayo", que Javier Milei imagina refundacional. Si así fuera, el Gobierno tendría finalmente la foto buscada, aunque el contenido de ese encuentro será otra cosa.Cada gobernador o grupo de gobernadores -dado los alineamientos por fuerza política, región geográfica o producción económica regional reforzados en los últimos días- llevará a la Rosada su propio reclamo y, anticiparon, nadie convalidará un texto elaborado por el Gobierno a libro cerrado, sea ley Bases o diez puntos", aseguró anoche el Presidente.El imprevisible Francos había adelantado que dividirían en dos o tres encuentros el contacto, pero finalmente decidieron enviar la invitación a todas las provincias y recibieron respuestas afirmativas. En los casos que los gobernadores no puedan o quieran asistir estarán sus vices, como sucederá conTodos los invitados dijeron más o menos lo mismo: cómo no concurrirían a la Casa Rosada cuando son ellos quienes vienen pidiendo abrir el diálogo con el Ejecutivo. La cuestión es qué tipo de diálogo tiene en mente cada parte. Según la invitación formal cursada por el Gobierno, "la aprobación de la ley Bases y el acuerdo de un paquete de alivio fiscal para las provincias serían una muestra de buena voluntad" en el camino de la celebración pautada para el 25 de Mayo en Córdoba.La pretensión de conseguir la aprobación de la ley Bases como condición previa a cualquier acuerdo generó la reacción de los gobernadores. "Si van a presentar lo mismo, ¿por qué los legisladores que están van a votar distinto? Van a tener que hacer algunas modificaciones”, avisó el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, uno de los "traidores" señalados por Milei luego de la frustración parlamentaria del mes pasado. Los funcionarios que habían llegado de Córdoba -como el titular de la Anses, Osvaldo Giordano}- debieron dejar el Ejecutivo.El santafesino Maximiliano Pullaro, otro de aquella lista negra, se mostró de acuerdo con los lineamientos generales del acuerdo de mayo pero imaginó que tenían que dialogar algo sobre el sistema productivo o qué pensaban hacer además de achicar el gasto. Por otro lado, subrayó que "el Gobierno nacional le debe a Santa Fe, a nosotros nos deben 600 mil millones de pesos, con lo cual también queremos poner arriba de la mesa porque hay provincias que ponemos mucho para sostener el federalismo y todo lo que es el sistema de nuestro país". No son cuestiones que figuren entre las prioridades de la Rosada.Los gobernadores patagónicos protagonizaron una movida fuerte el jueves en Puerto Madryn. Una reunión y un documento en el que volvieron a poner de relieve la importancia estratégica de la región, junto al lanzamiento de un Plan Regional de Desarrollo Productivo, términos desconocidos en el léxico libertario.suscribieron los seis mandatarios provinciales, que tienen la particularidad de venir de diferentes procedencias políticas. Sin embargo, desde que arrancaron los recortes decididos por la Casa Rosada no dudaron en hacer causa común. Un proyecto importante es la creación de una empresa energética patagónica para lo que ya armaron una mesa de trabajo.Eso por no nombrar a los mandatarios de Unión por la Patria, claramente ubicados en la oposición al proyecto libertario. El lunes pasado, Axel Kicillof abrió las sesiones ordinarias en La Plata con un mensaje en el que apuntó a mostrarse como la contracara de las políticas de Milei. Así, a su acuerdo de diez puntos replicó con otro de siete, en el que apuntó a la restitución de lo que se le quitó a las provincias. "Todas nuestras medidas estarán orientadas a defender y proteger lo que se esté abandonando desde el Gobierno central", adelantó. Con todo, Kicillof participará del encuentro en la Rosada. "Se escuchará qué plantean y se reclamarán todas las cosas que se vienen recortando", dijeron en su entorno. Aquello de "arranquen nomás si no llegamos" se refería al Pacto de Mayo en Córdoba, no al encuentro del viernes.El libreto del Gobierno es acotado.Los gobernadores no quieren saber nada con esa salida, no quieren pagar el costo político. Especialmente los patagónicos, donde habitan asalariados de gremios de altos ingresos como los petroleros, que sufrirían una fuerte poda. Desde las provincias insisten con la idea de coparticipar impuestos que ya existen, como el impuesto PAIS o al Cheque.Los ministros de Economía provinciales tuvieron el miércoles una reunión con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien no les ofreció soluciones, pero sí les advirtió que para Gobierno el Fondo de Incentivo Docente (Fonid) no existe más, por lo que tendrán que seguir haciéndose cargo de la totalidad de los salarios de los maestros. Al menos, les aseguró que Economía sólo respetaría los compromisos de todo lo que estuviera respaldado por una ley.En un deja vú de enero, luego del ahogo financiero de estas semanas, el Presidente espera que los gobernadores ahora sí banquen la ley Bases en el Congreso. Las primeras negativas que trascendieron volvieron a ponerlo violento., habría dicho a productores agropecuarios el Presidente en un VIP de Expoagro, según reveló Página 12. No sería la primera vez. Luego del fracaso de la ley, a inicios de febrero, el Presidente sostuvo en una reunión de gabinete que iba a "fundir" a las provincias. Sus acciones posteriores confirmaron esa intención.En la entrevista que dio anoche, Milei evaluó como un error de estos tres meses que lleva de mandato haber confiado que podía negociar de buena fe con los gobernadores, volviendo sobre la idea de "traición". No obstante, dijo que si se tenía que reunir con ellos lo haría, porque es su trabajo. Pero no confirmó si estará esta tarde en la Casa Rosada o si al menos pasará a saludar. Estas últimas declaraciones no contribuyen a un buen clima.Una posibilidad que se baraja en el Gobierno es que, si efectivamente de nuevo no cuentan con los votos para la mega ley de más de 600 artículos, propondrán una versión acotada pero manteniendo cuestiones medulares:A ese paquete base planteaban ayer la posibilidad de agregarle una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones, algo para lo que esta semana ya se presentaron proyectos desde los bloques de la oposición.