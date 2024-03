Para Ignacio Torres, el Pacto de Mayo es "declarativo" y reclamó "propuestas concretas"

Luego de realizada la cumbre de gobernadores patagónicos donde exigieron un nuevo esquema de participación federal y rechazaron la restitución del impuesto a las ganancias, el mandatario de Chubut, Ignacio Torres, señaló que el Pacto de Mayo propuesto por el presidente Javier Milei es “meramente declarativo” y reclamó “propuestas concretas”.En referencia a la convocatoria realizada por el Gobierno para este viernes a Casa Rosada Torres aseguró que irán", sostuvo.Acerca de la viabilidad del Pacto de Mayo el gobernador chubutense sostiene que el mismo es "netamente declarativo" yEl "Encuentro de Gobernadores de la Región Patagónica" tuvo como resultante un documento donde anunciaron la creación del Foro Permanente de Legisladores Nacionales de la Patagonia con la finalidad de concertar las posiciones de los representantes patagónicos en las dos Cámaras del Congreso. Torres detalló los alcances del acuerdo firmado y reclamó por más recursos para las provincias:Luego hizo referencia a la actitud confrontativa y el ataque por redes sociales que tuvo el jefe de Estado para con su persona y argumentó quePese a que no se va concretar, sostuvo y pidió que Milei esté presente en el encuentro en la Casa Rosada, ya que "ningún interlocutor es tan válido como él".En la misma linea calificó como "intensa" la pelea discursiva con el Presidente y "la verdad que me hubiese gustado que no se diera ese evento. Me hubiese gustado que las cosas se resolvieran de otra manera".", concluyó Torres sobre el tema en una entrevista con Ámbito.