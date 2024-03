Pacto de Mayo: Kicillof confirmó a la Casa Rosada que irá a la reunión

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, irá el viernes a la reunión de gobernadores con funcionarios del Gobierno nacional en Casa Rosada. El mandatario bonaerense había pedido que el presidente Javier Milei asista al encuentro, pero desde el Poder Ejecutivo no hubo una respuesta sobre eso.No es la intención del gobierno de la provincia de Buenos Aires llevarle una propuesta a Milei, como se especulaba después de que leyera en la apertura de sesiones de la Legislatura bonaerense siete puntos con reclamos hacia el gobierno del libertario. "Se escuchará que plantean y se reclamarán todas las cosas que se vienen recortando", anticiparon fuentes de la Provincia.Esta idea de "escuchar" lo que tenga para decir el Gobierno va en sintonía con lo que ya habían antipicado desde los entornos de los otros gobernadores peronistas que estarán presentes en Casa Rosada. Por el Poder Ejecutivo estarán el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. El ministro de Economía, Luis Caputo, no participará debido a su viaje a Republica Dominicana para participar de la Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del BID.El gobernador bonaerense quiere que participe el Presidente de la reunión, pero según había podido saber este medio eso está en duda. En una entrevista televisiva, el mandatario lo dijo el miércoles de forma explícita: "Tiene que ser una reunión con el Presidente".El peronismo tendrá amplia representación de gobernadores. Estarán de manera presencial Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Martín Llaryora (Córdoba) Gustavo Saenz (Salta) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). También lo hará Alberto Weretilneck (Río Negro), un dirigente que ha sabido tener un buen vínculo con el PJ. Según confirmaron desde Formosa y La Rioja a El Destape, esas provincias enviarán a sus vicegobernadores a la reunión.Aún no conifrmó su presencia de forma oficial el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien fue el primero que salió a criticar el llamado al Pacto de Mayo de Milei en el Congreso. Sin embargo, participó de una conferencia de prensa brindada el jueves por gobernadores patagónicos, en la que manifestaron su voluntad de trabajar de forma conjunta entre ellos y con el Gobierno en una agenda energética. "Cuando hablamos de desarrollo tiene que estar íntimamente ligado con el federalismo. Y hablamos también de recursos. Esa sinergia entre lo público y privado, es necesaria la participación del Estado, de un Estado fuerte a partir de los recursos", dijo Ziliotto allí.