Paro nacional: Pablo Moyano anunció cuándo sería la segunda huelga de la CGT contra Milei

El líder del gremio Camioneros y dirigente importante de la CGTanticipó que en las próximas semanas podría llevarse a cabo unde la central obrera, que sería la segunda huelga contra el ajuste del gobierno deLa primera medida de fuerza de caracter nacional y con paro en todos los sectores contra la política económica de la administración libertaria ocurrió el 24 de enero.Moyano advirtió este viernes que hacia finales de marzo o principios de abrirl podría realizarse un nuevo paro general, en medio de lo que calificó como una “creciente conflictividad social”, con medidas de fuerza determinadas por diferentes sectores, tanto gremiales como sociales.“Cada actividad está defendiendo a sus trabajadores, por eso hay paros sectoriales como los aeronáuticos, los ferroviarios, los maestros. Marzo va a ser un mes complicado. Hoy va a haber una marcha multitudinaria de mujeres. El 24 de marzo creo que va a ser una de las marchas más grandes de los últimos años”, señaló el dirigente obrero.Consultado en Radio 10 acerca de si eso puede decantar en una nueva huelga general, como le reclaman a la central obrera desde muchos sectores sindicales y políticos, Moyano respondió:El paro nacional del 24 de enero sucedió como rechazo al contenido de la Ley Ómnibus y el DNU, que incluye pese a estar suspendido por la justicia una reforma laboral de ajuste y flexibilización. La medida se realizó apenas 45 días después de la asunción de Milei, en lo que fue la protesta más rápida para un nuevo presidente en la Argentina ante lo que a la vez es el gobierno que más velozmente redujo el poder adquisitivo de trabajadores, jubilados y beneficiarios de asistencia social.Moyano insistió con que distintos sectores están manifestando el rechazo a las políticas del Gobierno, y que eso se refleja en los paros y protestas de distintos gremios como los ferroviarios, maestros y la UOM. Además, advirtió por la falta de asistencia a los comedores comunitarios y por el intento del Ejecutivo de restituir el Impuesto a las Ganancias., cuestionó.En otro orden, se refirió a la falta de homologación del acuerdo paritario que su gremio firmó con las distintas cámaras empresarias del sector del transporte, pero que según interpretó el gobierno frena desde “un sector del macrismo” pero también con foto en el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.“Hace 15 días se firmó el acuerdo con las tres cámaras, se acordó un 25% de aumento para marzo más adicionales, pero todavía no ha sido homologado por el Gobierno. Hay parte del macrismo que ha tomado una de las cámaras, Fadeac, a través de la señora Arieto, que ha impugnado este acuerdo. Son solamente tres empresas sobre más de 15 mil. De eso se ha agarrado el Gobierno y no lo ha homologado todavía. Esperemos que se homologue y, si no, no queda otra salida que un paro general de Camioneros o una gran movilización a la secretaría de Trabajo”, advirtió Moyano.Y agregó: “Está pasando en todas las organizaciones gremiales, paros de trenes, los maestros, la UOM. Han peso un techo del 12 o 15%, lo que es ridículo. Tanto hablan de la libertad, pero qué carajo tienen que meterse Caputo o Posse en un acuerdo entre privados”.