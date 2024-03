Presentaron un proyecto para que el saldo de la SUBE se actualice en función de la suba del boleto

(R9 El diputado nacional Manuel Aguirre, perteneciente a la UCR por Corrientes, ha presentado un proyecto de ley dirigido a reformar el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) con el objetivo de brindar una mayor protección a los usuarios y mejorar la eficiencia del sistema. Este proyecto contempla cambios sustanciales que prometen beneficios tangibles para los ciudadanos.(R)Según Aguirre, "Es hora de dejar atrás el antiguo sistema de carga en pesos de la SUBE, que perjudica a los usuarios al no compensarlos por la alta inflación del país. Nuestra propuesta es establecer el cobro en Unidades de Viaje (UV) que no se verán afectadas por futuras actualizaciones tarifarias, manteniendo su valor inalterable hasta su consumo final".El proyecto de ley incluye los siguientes puntos clave como es el tema de cargas en Unidades de Viaje (UV) donde se propone que el sistema SUBE registre las cargas realizadas por los usuarios en Unidades de Viaje, las cuales no se verán afectadas por futuras actualizaciones tarifarias. Esto busca evitar que los usuarios pierdan valor debido a la inflación y los cambios en las tarifas.También que haya diversidad de medios de recarga en la que se establece que la Autoridad de Aplicación debe garantizar que la recarga en Unidades de Viaje sea accesible a través de medios electrónicos, billeteras virtuales, tarjetas de crédito y dispositivos móviles. Para ello, se suscribirán los convenios necesarios para facilitar estas opciones de recarga.Aguirre enfatizó que estos cambios no solo protegerán a los usuarios, sino que también promoverán la justicia y la universalidad de los beneficios otorgados por el sistema SUBE. "Nuestro objetivo es asegurar que todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, puedan disfrutar de un transporte público eficiente y equitativo", afirmó.El proyecto cuenta con el respaldo de varios diputados radicales, entre ellos Pedro Galimberti, Juan Carlos Polini, Natalia Sarapura, Jorge Rizzotti, Fernando Carbajal y Marcela Coli, quienes han acompañado con su firma esta iniciativa.