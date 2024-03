Tras la reunión con el Gobierno, Weretilneck reveló cuál sería el piso de Ganancias y cómo sería la reforma jubilatoria

Luego de la reunión de mandatarios provinciales con el Gobierno, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, reveló el nuevo piso de Ganancias que busca establecer el oficialismo y precisó cómo planean ejecutar la reforma jubilatoria.En una entrevista con Radio Mitre, el gobernador expresó su primer opinión sobre el encuentro en la sede del Gobierno. "Con respecto a lo que vimos ayer, soy optimista. Pero hay que ver el texto y es un gobierno con un sesgo autoritario bastante importante. Sí está la muñeca negociadora", sostuvo.Weretilneck aseguró que hubo pluralidad de voces en la reunión: "Todos los gobernadores valoramos el diálogo como instrumento de gestión. Fue una reunión sincera y duró cuatro horas porque a medida que fue avanzando cada uno explicó, planteó cómo se ve el Gobierno central desde el Interior y cómo impacta cada una de las medidas, así como también a lo que aspiramos del vínculo entre las provincias y la Nación".En este escenario, habló sobre la posible restauración del Impuesto a las Ganancias, que no todos ven con buenos ojos. "Nos oponemos contundentemente. Con la caída del poder adquisitivo, cargarle sobre eso una deducción más a alguien que percibe un salario es exagerado y no se puede admitir bajo ningún punto de vista", sentenció.En ese sentido, puntualizó en la forma que afectaría la restauración del impuesto en el interior y reveló: "En la Patagonia tenemos un costo de vida muchísimo más alto y, al ser más alto el costo de vida, son más altos los salarios. Por más que se ponga un piso 1.500.000 pesos, en la Patagonia nuestro salario tiene que ver con el gas y el petróleo; afecta a prácticamente a toda la masa de trabajadores".A su vez, habló sobre los temas que no aparecen en el nuevo proyecto de ley del Gobierno: "No están las retenciones. Fue valorado ayer por el gobernador de Córdoba -Martín Llaryora- porque retenciones fue determinante. Y el otro tema que no está es la movilidad jubilatoria como estaba planteada antes, que se le delegaba al Presidente la posibilidad de fijar los salarios de los jubilados".Weretilneck explicó que el Gobierno planea actualizar las jubilaciones por Índice de Precios al Consumidor (IPC) a partir de abril y que, en busca de compensar los últimos meses que mantuvieron la fórmula anterior, contemplarán un "adicional de diez puntos". Sin embargo, pese a las buenas críticas sobre la reforma, el gobernador advirtió: "Yo no digo que esto vaya a ser aprobado".