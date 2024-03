Milei dio marcha atrás con su propio aumento firmado por decreto y culpó a Cristina Kirchner

Señor Milei, hágase el favor de no mentir.

Ante la polémica por el aumento de casi el 50% al Ejecutivo entre enero y febrero, el presidente Javier Milei anunció que derogará el decreto 206/24 -que él mismo firmó el mes pasado- y aprovechó la oportunidad para culpar a Cristina Kirchner por un decreto de hace 14 años. La exmandataria ya salió a cruzarlo en redes."Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno", dijo Milei en sus redes sociales.Según el mandatario, "cada día que pasa" encuentran "una nueva norma que favorecía a los políticos y perjudicaba a los argentinos". Por tal motivo, comunicó que van a derogar ese decreto y retrotraer cualquier aumento que "la planta política haya percibido"."En un momento de crisis como el actual en el que la sociedad argentina está realizando un esfuerzo heroico los políticos tienen que ser los primeros en poner el hombro. Se acabó la joda de la política", expresó.Sin embargo, los hechos dicen otra cosa. Al igual que las dietas legislativas, los sueldos de la planta política del Ejecutivo pueden seguir o no la evolución de la paritaria de los estatales que negocia UPCN. En el caso del Congreso, la tradición que decidieron seguir Menem y Villarruel fue la que dispusieron sendas resoluciones de los titulares de ambas cámaras en 2011 y se mantuvo desde entonces bajo distintos signos políticos, pero que depende de la voluntad de los jefes del Senado y de Diputados.Para los funcionarios del Ejecutivo con cargo de subsecretario para arriba, Milei estableció que el 16% de enero no se traslade a las remuneraciones, pero sí en febrero y lo plasmó mediante la firma del decreto 206/24 Desde redes sociales, la diputada de Unión por la Patria y economista Julia Strada lo remarcó con claridad. "Milei, usted en enero firmó el aumento dejando afuera a las autoridades superiores. Incluso su Ministro Caputo se jactó de esa decisión. Y ahora el 29 de febrero Usted SE INCLUYÓ A SÍ MISMO en el aumento", escribió.La expresidenta cruzó fuerte a Milei por culparla del aumentazo de casi el 50% al Ejecutivo y lanzó: "Más casta y menos original no se consigue".A través de su cuenta de Twitter, Cristina Kirchner ironizó: "Lo hacía más valiente Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer".De esta manera, comparó -sin mencionarlo explícitamente- a Milei con Alberto Fernández cuando estalló el escándalo por la fiesta de cumpleaños en la Quinta de Olivos durante la cuarentena por COVID-19. Tras conocerse aquel episodio, el ex presidente responsabilizó a su mujer por la organización del evento.