Pese al pedido de Milei, Villarruel no da marcha atrás con la suba del 30% para los senadores

En una maniobra mediática, el riojano se quiso congraciar con el discurso del ajuste de Milei, pero ahora se enfrenta al vacío que piensa hacerle la titular de la Cámara Alta.El proyecto del que habla Menem, presentado por Diego Santilli, no es siquiera necesario, ya que cualquiera de los dos presidentes de las cámaras podría haber frenado los aumentos de las dietas con una resolución.Fuentes del entorno parlamentario de Villarruel dicen que la vicepresidenta está enojada porque tenía el Senado relativamente ordenado y el pronunciamiento "populista" de Menem y Milei hizo estallar de furia hasta el bloque PRO.comentaron en pasillos del Congreso al portal LPO.La Vicepresidenta había logrado una mayoría de 39 senadores contra los 33 peronistas en diciembre pero los desaguisados del gobierno mellaron la adhesión inicial de los opositores aliados. Para retenerlos, necesita dar respuestas políticas y hasta recursos o contratos para repartir, advierten los más avezados.En un despacho del Senado, explicaban este jueves que la última chance que tenía Villarruel era que pasara sin desatar polvareda la revalorización de las dietas., graficaron.Al respecto, una senadora lamentaba que la discusión no pudiera saldarse. En distintas bancadas entienden que la situación es "injusta" en un país con jubilaciones por debajo de los 200 mil pesos y no hay espacio para "un debate maduro" sobre lo que debe ganar un funcionario, un legislador o un juez.El anuncio de Menem se produjo luego de un intercambio de Santilli con el Presidente, quien compró la propuesta del macrista para congelar las dietas y atarlas a los aumentos jubilatorios. El gobierno aprovechó el paso en falso para sobreactuar su compromiso "contra la casta" y divulgó una reunión entre el ministro del Interior, Guillermo Francos, el propio Menem y los diputados Cristian Ritondo y Rodrigo De Loredo, como si se tratara de un comité de crisis.En ese contexto, Villarruel encontró un nuevo escenario para diferenciarse de Milei y dejó trascender que no acompañará la medida.deslizaron.