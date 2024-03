Dos amenazas en menos de 24 horas: qué dicen los escalofriantes mensajes contra Pullaro en Rosario

Tras el asesinato del playero en una estación de servicio este sábado en Rosario, se encontró una nota con amenazas para el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, que se suma a otro mensaje intimidatorio colocado en el acceso a la autopista que une a la ciudad con Buenos Aires, dirigido tanto al mandatario provincial como al ministro de Seguridad del distrito, Pablo Cococcioni.Rosario vive una escalada de violencia en los últimos días, con el homicidio de dos taxistas y el ataque a balazos contra un chofer de colectivo, al que se sumó en la noche del sábado el asesinato del playero de la estación ubicada en Mendoza al 7600.El pasado sábado, además, dos colectivos que trasladaban a personal policial y penitenciario fueron atacados, a lo que Pullaro y Cococcioni respondieron con fotos en redes sociales de los internos del penal de Piñero sentados en el suelo con el torso desnudo y rodeados de policías, imágenes que recuerdan al régimen de Nayib Bukele en El Salvador. "Cada vez la van a pasar peor", advirtieron."Como dijimos muchas veces, Rosario es una de nuestras prioridades en materia de seguridad. Y si bien estamos trabajando desde el minuto uno en llevar paz a los ciudadanos, el delito y el crimen organizado no descansan y no se dan por vencidos. Todo el país vio los terribles hechos acontecidos en los últimos días y si no ponemos un freno urgente, la violencia va a seguir escalando", sostuvo, por su parte, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich."Junto al señor gobernador y a los jefes de las cinco fuerzas federales vamos a tomar las medidas necesarias para que todo hecho de violencia perpetrado en la vía pública o en el interior de lugares públicos sea inicialmente considerado como un intento de aterrorizar a la población o condicionar a las autoridades y, por tanto, se denunciará como un acto de terrorismo", agregó, lo que implicaría los autores de estos delitos reciban el doble de la pena prevista para el hecho cometido.Tras el crimen del playero, los atacantes dejaron un papel con un mensaje para el gobernador y el ministro de Seguridad, en el que se hace referencia al trato de los presos. "Esta guerra no es por territorio, es contra Pullaro y Cococcioni. Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar más inocentes por año. Nosotros no queremos celulares, queremos nuestros derechos, ver a nuestros hijos y familia, y que se respeten", sostiene la carta. "No queremos negociar nada, queremos nuestros derechos. Esto para todos los presos, pabellones y cárcel. Basta de seguir humillando con la familia. Pullaro y Cococcioni, carguen con muertes inocentes", concluye el mensaje, firmado por "Zona norte, zona sur, zona oeste unidos".La misiva se suma a otro mensaje intimidatorio escrito en una bandera colgada el sábado por la tarde en el puente que se levanta sobre avenida Circunvalación y Oroño, en el acceso a la autopista a Buenos Aires. "Pullaro y Cococcioni se metieron con nuestros hijos y familiares... van a seguir las muertes de inocentes: taxistas, colectiveros, basureros y comerciantes", advirtieron, esta vez sin firma.