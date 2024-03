Patricia Bullrich puso en marcha el comité de crisis en Rosario: No vamos a dejar que sea una tierra de narcoterroristas

En medio de la escalada de violencia narco en Santa Fe, la ministra de Seguridad, brindó una conferencia de prensa este lunes desde Rosario junto a su par de la cartera de Defensa, Luis Petri, donde dio detalles sobre el Comité de Crisis y anunció que enviarán a la Justicia el pedido para “la utilización de la ley antiterrorista”.”, expresó la ministra esta mañana acompañada por el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y el intendente rosarino Pablo Javkin y adelantó que va a "pedirle a la Justicia la" así, a través del artículo 14 del Código Penal, “toda acción que tenga objetivo amedrentar y sembrar terror en la sociedad tendrá una doble pena”.Además, informó queque aplicará una “persecución penal sobre el crimen organizado” y le adjudicará la pena a todos los integrantes de la banda “por el hecho de participar”.En ese marco, Bullrich remarcó que el Gobierno la ayuda de los legisladores.". "Esto no es un problema de ganar, es un problema de hacerles la vida difícil, que no haya armas en cada casa, que no se genere una situación en la que una persona puede salir a cualquier hora con un arma y asesinar a una persona”.El ministro de Defensa Luis Petri puntualizó además queLa ciudad de Rosario se encuentra amedrentada por las bandas narcos luego de las medidas aplicadas por el gobierno local en las cárceles en las que están detenidos los integrantes de los clanes violentos. Luego del asesinato a dos taxistas y a un colectivero, se sumó el de Bruno Nicolás Bussanich, un playero de 25 años que fue ejecutado a sangre fría cuando cumplía con sus tareas habituales.En otro tramo de su discurso, Bullrich comunicó que el presidente Javier Milei le encomendó a ella y al ministro Petri que lleven adelante “una lucha sin cuartel” con el objetivo de que Rosario “quede liberada de narcocriminales".. Estamos en un momento dificil, pero la vida de todos los ciudadanos la vamos a proteger con todos los medios”, concluyó la ministra.- Pedirle a la Justicia la utilización de la ley antiterrorista, para que toda acción que tenga por objeto amedrentar a la población tenga doble pena.-Enviarán al Congreso la ley antimafia o antibandas, que tipifica una nueva modalidad de persecución penal sobre las bandas, ajudicándoles los crímenes a todos sus integrantes; "como hizo el código penal de Italia para terminar con las mafias y luego Bukele contra las maras". Cada integrante llevará la pena de la organización.-Enviarán efectivos de las fuerza federales a Rosario. Los primeros llegarán este lunes por la noche para generar saturación y sumarán de 2 a 4 zonas de alto riesgo en la ciudad. "Vamos a trabajar con equipos especiales de investigación para conformar el árbol genealógico de las bandas que hoy actúan en Rosario. Haremos acciones de saturación en el horario crítico, de 17 a 7 de la mañana, para proteger la noche", aseguró la ministra.-Trabajarán "fuerte" sobre el lavado de dinero, "el más oculto de los delitos que muchas veces no está en los barrios humildes sino en los de alta capacidad económica de la ciudad", según señaló Bullrich. "Iremos contra ellos con las procuraciones especializadas para cortarles el capital del trabajo a las organizaciones".-Solicitarán la apoyatura logística de las Fuerzas Armadas y le pedirán a la Justicia medidas excepcionales "a la altura" de lo que buscan afrontar. "Queremos sacar las armas que han crecido y atentan contra la vida de la gente, tendremos reuniones confidenciales con los jueces para plantear un modelo diferente que nos permita controlar para lograr que Rosario no sea la ciudad con más armas del país", explicó la ministra.