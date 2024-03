UxP: La oposición presentó dos nuevos proyectos para congelar sueldos de altos cargos y ampliar la asistencia alimentaria

El bloque de diputados de(UP) presentó dos nuevos proyectos de ley en la Cámara Baja del Congreso que buscan impactar respecto a tres temas que fueron noticia en los últimos días: los sueldos de los altos cargos de los poderes del Estado y los recortes en el Ministerio de Capital Humano, específicamente en lo vinculado a la asistencia social, en medio de una crisis alimentaria y denuncias de comedores sobre la no entrega de alimentos.El primero de los proyectos se da en el marco del aumento para legisladores que aprobaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la titular del Senado, Victoria Villarruel. Si bien Menem y Villarruel argumentaron que la suba de las dietas para diputados y senadores se dio por una resolución firmada por los entonces presidentes de las cámaras Julián Domínguez y Amado Boudou en 2011, los actuales titulares podrían haber dado marcha atrás con una simple resolución que desvinculara la paritaria del personal legislativo de los sueldos de diputados y senadores nacionales.El titular de Diputados anunció el viernes en Twitter que, por orden del presidente Javier Milei, el oficialismo presentará un proyecto de ley para "retrotraer el aumento que fue otorgado a diputados y senadores de la Nación de manera automática". Este es el motivo por el que el diputado de UP Juan Marino, uno de los firmantes del proyecto presentado por la primera minoría este domingo, considera que al menos debería darse el debate.dijo al portal El Destape.En el proyecto de ley, Unión por la Patria plantea que no solamente se congelen los sueldos de los altos cargos de los poderes Ejecutivo y Legislativo, sino que se incluya a los del Poder Judicial. "Sugerimos iniciar el presente debate en relación con los altos cargos del Poder Judicial Nacional, particularmente en lo que respecta a los Jueces de la Corte Suprema, cuyos emolumentos básicos brutos (sin considerar antigüedad ni adicionales) ascienden a la suma de $4.343.354", indicaron los legisladores en el documento presentado en el Congreso. Por otra parte, además, invitaron a los integrantes de los poderes Ejecutivo y Judicial a rebajarse sus salarios al monto de los de los legisladores nacionales.Este congelamiento salarial sería hasta ", indicó Marino a este medio. En esta línea, recordó lo planteado el último viernes por el presidente de la Coalición Cívica y diputado de Hacemos Coalición Federal, Maximiliano Ferraro, quien pidió "indexar con la movilidad jubilatoria las dietas y salarios de funcionarios jerárquicos del estado". Sobre esto, Marino opinó: "Yo creo que sí hay posibilidades de llegar a acuerdos".En simultáneo a la presentación del proyecto para congelar sueldos de los altos cargos de la política, UP presentó otro para que se disponga "un incremento de emergencia para todas las líneas del programa de políticas alimentarias del Ministerio de Capital Humano, hasta alcanzar como mínimo un crédito presupuestario vigente para el año 2024 no inferior al 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB)".Marino, también firmante de este proyecto, se mostró optimista de cara a generar acuerdos en esta propuesta de Unión por la Patria., consideró.