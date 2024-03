Uno por uno, los 9 funcionarios que Milei echó en sólo tres meses

Con el desplazamiento del secretario de Trabajo, Omar Yasín, provocado por el escándalo de los aumentos de sueldos a funcionarios de alto rango, Javier Milei acumula nueve funcionarios echados a causa de problemas de gestión o crisis política interna.El jefe de Estado anunció el desplazamiento de Yasín en una entrevista televisiva, tan sólo tres días después de que estallara el escándalo por un aumento del 48% de su sueldo y los de todo su gabinete, es que lo culpa por no haberlo notificado de los alcances del decreto que él mismo firmó, junto al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.sentenció Milei en LN+. Yasín ocupó su puesto por dos meses y había sucedido a Horacio Pitrau, que salió eyectado por haber encabezado una negociación fracasada con la CGT, en la previa del paro general que organizó la central obrera.", insistió Milei.De todos modos, el líder libertario insistió en responsabilizar a la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el aumento que él mismo firmó y aseguró que el Gobierno había dado la orden, en enero, de no aumentar los sueldos del personal jerárquico. La dirigente del peronismo ya le había respondido a través de las redes sociales: ", dijo.Se estima que, con esta decisión, Milei protegió nuevamente a Posse por no haber echado al secretario de Legal y Técniga, que le responde de manera directa, y asestó también un golpe contra Mauricio Macri: el ahora exfuncionario llegó con el apoyo del expresidente y el de su exministro Jorge Triaca.La salida de Yasín no fue la única que se produjo para intentar apaciguar la crisis de gestión que atraviesa el Gobierno. De hecho, en ese mismo puesto estuvo Pitrau, desplazado por no haber logrado contener a los líderes cegetistas.En Capital Humano también se fueron Rodrigo Aybar, el funcionario que estaba al frente de implementar el programa Potenciar Trabajo y tenía la responsabilidad de lidiar con las organizaciones sociales.Se estima que muchos de los movimientos se dieron por incomodidad interna y para evitar ser las caras de un área que no contiene el superajuste que aplica el Gobierno.La caída más resonante fue la del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. Si bien no hubo información oficial al respecto, se supo que fue a causa de las reiteradas filtraciones de lo que decía el Presidente hacía en reuniones privadas, sumado a que mantenía diferencias con Posse.Hace tan sólo un mes, Milei también le pidió la renuncia al titular de la ANSES, Osvaldo Giordano, y a la secretaria de Minería, Flavia Royón, tras la derrota que sufrió el oficialismo en el Congreso por la ley ómnibus., sostuvo en su momento el Presidente, molesto con los gobernadores por no acompañar el paquete de reformas políticas y económicas.Giordano está casado con la diputada del espacio Hacemos por Nuestro País Alejandra Torres, que votó en contra del proyecto en consonancia con sus compañeros de bancada, y fue además funcionario en el gobierno de Juan Schiaretti; mientras que Royón era secretaria de Minería y Energía de Salta y su ingreso a la administración libertaria se había dado por un acuerdo con el gobernador aliado del massismo Gustavo Sáez.Otra salida fue la de Enrique Rodríguez Chiantore, que estaba liderando la Superintendencia de Servicios de Salud, un área clave que se encarga de regular a todos los actores del sector, especialmente a prepagas y obras sociales. Era, además, un afil político de Bullrich.