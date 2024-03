Ex ministro echado por Milei desmintió la excusa de su despido y dijo que nunca vio a Conan ni los perros

uno de los hombres que fue víctima de una decisión de ese calibre por parte del Presidente, el ex ministro de Infraestructura Guillermo Ferraro, habló por primera vez y desmintió las razones que esgrimió off the record el Gobierno para justificar su salida

le preguntaron a Ferraro si alguna vez vio a los cuatro mastines y la respuesta hizo un estruendo enorme que seguirá alimentando el mito: "No, los escuché ladrar"

A horas de que se anuncie un nuevo funcionario echado del gabinete de, nuevamente por televisión,Ferraro fue el primer funcionario de alto rango echado por Milei. Fue el 25 de enero cuando trascendió que el Presidente lo había echado por una supuesta filtración a la prensa de información reservada de una reunión de Gabinete en la Casa Rosada en plena tensión con los gobernadores por el debate de la ley ómnibus en el Congreso., es la frase que se le atribuyó a Milei como una amenaza a los mandatarios provinciales y que desde el propio Poder Ejecutivo se adjudicó a una filtración falsa del entonces ministro de Infraestructura. A la luz de los hechos posteriores, parece bastante posible que el mandatario haya pronunciado dicha expresión, que luego lanzó en público y en entrevistas.Ahora, salvada la demora y a casi una semana de que su renuncia fuera oficializada en el Boletín Oficial, Ferraro realizó declaraciones sobre los motivos de su salida del Gobierno, desmintió a la administración libertaria y dejó picando algunos palazos para el entorno del Presidente., afirmó uno de los funcionarios que primero habían sido designados por La Libertad Avanza, en primer lugar.Y explicó ese punto: “Nosotros empezamos con una hipótesis de continuar las obras públicas que estaban en ejecución y continuar con el financiamiento internacional que ya estaban aprobado. En esas condiciones el Ministerio de Infraestructura tenía un sentido. Cuando se cae el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus el ministro de Economía [Luis Caputo] y el Presidente tomaron la decisión de recortar todos los fondos para obras y todo el financiamiento internacional, con lo cual estábamos conversando en ese momento que no tenía mucho sentido la cartera. También se habían caído dos anexos de la Ley de mi puño y letra: la modificación de la Ley de Concesiones que incorporaba también la metodología chilena de iniciativa privada y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones”.No obstante, no eludió la pregunta acerca de si fue echado por la supuesta frase filtrada y, en diálogo con Radio Con Vos, apuntó contra el entorno de Milei:Sobre las disculpas que le habría ofrecido Posse, Ferraro no dejó bien parado al jefe de Gabinete al ahondar en que fueron por un. Por otro lado, sostuvo que la dilatación mayor de un mes de su renuncia tuvo que ver con un pedido del Gobierno para dar tiempo a la disolución del Ministerio de Infraestructura."Lo que se charló en esa reunión de Gabinete el vocero (Manuel) Adorni lo dijo prácticamente a los 10 minutos por instrucción del propio presidente, que le dio la instrucción de comunicar esta decisión que estaba unida a retirar el paquete fiscal. Así que no hubo ninguna fórmula de la coca cola que se trató como para que sea una confidencia de Estado. Y por supuesto yo no hablo con la prensa, ni hablé con la prensa”, lanzó, también echando tierra sobre el portavoz gamer.En ese escenario, el ex ministro remarcó que en términos estrictos no fue despedido sino que debió presentar sus renuncia. “Acordé renunciar debido al vaciamiento del sentido del Ministerio de Infraestructura”, sintetizó.El ex ministro destacó que la idea inicial del Gobierno era darle una mayor preponderancia al sector privado en la infraestructura para cubrir la brecha de tantos años de "desinversión" en concesiones que en algunos casos habían sido entregadas en los 90´, se vencieron y nunca fueron renovadas. Entre ellas se refirió a líneas ferroviarias, corredores viales, la Hidrovía, el Puerto de Buenos Aires, centrales hidroeléctricas, etcétera.“Todo esto tenía quizá una primera etapa, que era continuar con las obras que estaban en ejecución, continuar con el financiamiento internacional, hay préstamos acordados por el BID, por los multilaterales, Banco Mundial, por alrededor de USD 4.000, USD 5.000 millones, y, junto a la modificación de la ley de concesiones para incorporar metodologías de iniciativa privada, más el régimen de proyectos de inversión, catalizaba, de alguna manera, este tipo de iniciativas en el sector privado. Cuando fracasa el tratamiento parlamentario de la ley de bases, en principio se caen estas dos modificaciones importantes que están en el anexo del proyecto, y, por otra parte, se hace, al caerse el paquete fiscal, que convengamos que estaba el blanqueo, estaba la moratoria. Cuál era el sentido de un Ministerio tan pomposo”, relató.No obstante, las versiones indicaron incluso desde antes de su salida que no tenía buena sintonía con la “vieja guardia”, razón por la cual habría cultivado una enemistad con Posse y, posteriormente, con, las dos personas sobre las que Milei deposita confianza plena.Sobre el final de la entrevista con el programa que conduce, a Ferraro le preguntaron por un tema tabú para Milei y su entorno, custodiado por el "triángulo" que conforma con su hermana y: Conan y los otros mastines.Es que la ausencia de imágenes actuales de los cuatro perros mastines del Presidente sigue generando misterio alrededor de la figura del mandatario, A tal punto es así que la curiosidad provocó un comentario del prestigioso The Wall Street Journal, cuyos periodistas advirtieron en una nota sobre la verdadera existencia de los canes luego de pedirle una imagen para ilustar dicha publicación y que el entorno presidencial se las negara.En ese contexto"Una vez acompañé a Milei a la casa de Benavídez y era muy tarde a la noche. Lo dejé 50 metros antes de la puerta y me comentaba que no hiciera mucho ruido porque ladraban", completó.