"Pricearon": Caputo le dijo a los supermercados que subieron de más los precios y quiere que eliminen promociones

El ministro de Economía,, se reunió este lunes con directivos de cadenas de supermercados y planteó, según trascendió desde el Palacio de Hacienda, que hubo “subas desmedidas” que “no reflejan la nueva realidad económica”. Además, se mostró en contra de las promociones y pidió un “sinceramiento” de precios.El ministro acudió al encuentro, que duró una hora y media, con su secretario de Industria y Desarrollo Productivo Juan Pazo, el de Comercio Pablo Lavigne y el asesor Martín Vauthier. Allí remarcaron que se está siguiendo a rajatabla el programa económico, "basado en el equilibrio fiscal y en la recomposición del balance del Banco Central" y señalaron que "bajar la inflación era la prioridad para poder estabilizar la economía, y así dar inicio a un ciclo de crecimiento que permita la baja de impuestos”, aseguraron desde el Ministerio de Economía.De la reunión participaron representantes de las cadenas Cencosud, Coto, La Anónima, Carrefour, Chango Más y Día, a quienes, en este sentido, se debatieron alternativas para combatir la suba desmedida de precios y proteger de este modo a los consumidores”, informaron desde el Palacio de Hacienda.Para el ministro de Economía las empresas “priceraron” (fijaron precio) suponiendo que iba a haber un desmadre de las condiciones económicas del país. Algo que ahora buscan retrotraer, pero sin bajar los precios de lista. En ese sentido, desde el Palacio de Hacienda reclaman que las empresas hagan un “blanqueo” o un “sinceramiento” del valor al que venden las cosas en vez de mandar promociones del tipo “70% de descuento en la segunda unidad”.En las últimas horas, tanto el ministro de Economía como el presidentesalieron públicamente a través de redes sociales a cuestionar las promociones agresivas de las grandes cadenas con la mirada puesta en la cifra de inflación de febrero que se conocerá este martes 12 de marzo.El Presidente había asegurado el lunes más temprano, en la previa al encuentro de Caputo con supermercados, quey que la inflación estaría en un dígito. La afirmación se basa en el supuesto de que el Indec no puede relevar iniciativas como el “2x1″ o “la segunda unidad a mitad de precio” con el que supermercados y bocas de cercanía intentan impulsar las venta.“Cuando uno toma el dato y lo limpia de arrastre estadístico, lo limpia de suba de tarifas y lo limpia de lo que es toda corrección de precios relativos que estaban atrasados y pisados por el gobierno anterior, el número cae en un dígito”, aseguró Milei en diálogo con La Nación+.Y explicó: “Cuando empieza a acelerarse la crisis las empresas empezaron a preciar con una tasa de inflación mucho más alta y con una situación bastante más compleja. En ese contexto, se encuentran que no pueden vender y en lugar de bajar los precios, empiezan con lo que se llama técnicamente fijación no lineal de precios que es 2x1 y todo ese tipo de promociones en realidad implica que los precios están bajando pero no son manifestados en el índice”.En la misma línea, y luego de una reunión con empresas de consumo masivo la semana pasada Caputo había dicho a través de X: “Coincidencia en que los precios van a seguir bajando y que”.