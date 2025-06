Caída del consumo por Provincias: la crisis afecta a productos de primera necesidad

El consumo, en caída libre en las provincias: alertan que durante el mes de mayo, la retracción osciló entre un 10% y 12% y que ya afecta a productos de primera necesidad como pan, carne, pollo, aceite y productos congelados.Corrientes, Santiago del Estero, Jujuy y Catamarca son las provincias que alzaron la voz ante el avance de la crisis. "El poder adquisitivo de la gente está bajísimo, por más que se bajen los precios", advirtió Daniel Occhionero, presidente del Mercado Frutihortícola de Santiago del Estero.El titular de la Cámara de Distribuidores Mayoristas del NEA, Maximiliano Beigbeder, alertó que, dentro de estos índices de caída, "ya no se trata sólo de productos de lujo o prescindibles, sino también de alimentos básicos como pan, carne, pollo, aceite y productos congelados. Todo está muy deprimido. Hoy hasta los productos de primera necesidad vienen con una caída fuerte".En la misma línea, enfatizó en el hecho que los costos logísticos están volviéndose "inviables", a la vez que reconoció que grandes cadenas de supermercados están muy golpeados por el presente. De hecho, puso el foco en que muchas marcas fueron desplazadas por diferentes productos: "Hoy ves segundas, terceras y hasta cuartas marcas. Aparecen productos desconocidos. Las góndolas se vacían rápido pero no porque se venda, sino porque se reduce el stock y porque no hay consumo".Desde Santiago del Estero, Daniel Occhionero, presidente de la cooperativa CoMeCo, habló con El Liberal y aseguró que "el país entero está atorado de mercadería, en todo lo que es frutíhortícola. Es llamativo porque uno ve en las verdulerías los precios de los principales productos como el zapallo, la calabaza, el anquín, la papa, que están en precios muy accesibles, pero aún así el consumo no reacciona"."Hay que pensar que hay una recesión bien marcada en todo el país. Sinceramente, hay poco circulante. El poder adquisitivo de la gente está bajísimo. Por más que se bajen los precios, porque en esta actividad y en este mercado es oferta y demanda, pero ahora hay mucha oferta de mercadería y por más que se bajen los precios, el consumo es poco", lamentó.De acuerdo con lo que informa Ámbito, el presidente de la Cámara de Comercio jujeña, Alejandro Bustamante, afirmó que "mayo fue para el olvido por la importante caída en las ventas. Estamos viviendo una situación bastante complicada. Muchos comerciantes han visto caer fuertemente sus ventas. Por ahora no se resiente la permanencia de los locales pero seguimos aguantando, esperando un repunte que no llega".También hizo hincapié en la caída del poder adquisitivo de la gente: "El ingreso de las familias no crece al ritmo que lo hacen los costos, tanto comerciales como personales. La gente está priorizando los productos básicos de la canasta y eso se siente en las cajas de todos los locales"."Desde diciembre a la fecha hemos venido teniendo una caída en el consumo de la actividad comercial. Fue una caída promedio de un 30% o un 35%. Estamos hablando de un tercio de lo que normalmente tenemos como actividad", contó Esteban Cano, uno de los principales empresarios gastronómicos de Catamarca.En diálogo con El Ancasti, el gastronómico reconoció que están buscando la forma de no tener que incurrir en despidos, pero que espera "que hayamos tocado el piso en la caída del consumo y espero ahora podamos recuperarnos".