El ministro de Justicia de Milei y su hermano defendieron a una de las familias narco más peligrosas de Argentina

Anoche en Odisea LN+, Carlos Pagni operó fuerte contra Cuneo Libarona, quién defendió hasta ser Ministro, al asesino narco Mameluco Villalba. La data de Pagni la brindó Patricia Bullrichpic.twitter.com/jgKDECXNjw — Super Secretario ⭐️⭐️⭐️ (@SuperSecretario) March 12, 2024

Jamás fui abogado, no lo conozco, ni lo vi en mi vida a “Mameluco” Villalba. Me informan ahora que quien ejerció su defensa hace muchísimos años atrás (en legítimo ejercicio del derecho a contar con un abogado defensor) fue mi hermano Matías y somos independientes. — Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) March 12, 2024

Pagni sostuvo que la defensa se ejerció antes de su llegada al Ministerio y, al ingresar a la página oficial del estudio "Cúneo Libarona abogados", no sólo se observa una imagen de la familia en la que aparecen Mariano y Matías Cúneo Libarona, sino que un scroll basta para leer en la parte inferior del sitio la leyenda "Se informa que el Dr. Mariano Cúneo Libarona, por haber asumido como Ministro de Justicia de la Nación, actualmente no forma parte del estudio jurídico Cúneo Libarona. Estamos trabajando en la actualización de la página web"

El entonces mediático abogado penalista, ahora ministro de Milei, estuvo también en la defensa de Sergio Varisco, fallecido ex intendente de Paraná, en la causa por narcotráfico que le valió estar preso y condenado

El gobierno deatraviesa momentos de máxima tensión. Es que después de haber usado a un secretario como chivo expiatorio por el escándalo del salariazo del gabinete que, en realidad, había sido determinado por un hombre de confianza de, ahora se le suma laEs que en la noche de este lunes,. La sensibilidad del caso se potencia además porque se conoce en medio de la crisis de seguridad que ocurre en estos momentos en Rosario, con la mafia narcotraficante como protagonista.Según Pagni, Cúneo Libarona abandonó la representación de "Mameluco" para asumir en el cargo que le ofreció el presidente Milei, bajo las banderas de luchas contra el narco conal frente."Patricia Bullrich está pidiendo una reforma legal para que haya mayor severidad sobre las bandas de narcotraficantes. Las fuerzas armadas están limitadas para intervenir. Bullrich se hace cargo de una reforma judicial. El ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona parece quedar marginado", empezó el periodista el segmento en el que refirió al caso.Y es allí donde vinculó al ministro de Justicia con el capo narco:"Mameluco" Villalba está condenado a 27 años de prisión por narcoitráfico, acusado del homicidio de(secuestrada y asesinada en agosto de 2011) e investigado por lavado., cerró Pagni.El ministro de Justicia amaneció esta mañana de martes con la revelación y salió a desmentir la información., escribió a través de X."No se chequeó la información ni en el expediente, ni conmigo ni en la prensa de esa época. FALSO", completó el funcionario de Milei.Sin embargo, la verdad en la desmentida es parcial. Casi nula en términos de que la acusación no apuntaba a un elemento problemático por ilegal, sino político. ¿Por qué? Porque Cúneo se despega de su hermano defensor de "Mameluco" al afirmar que son "independientes" y que dicha representación fue hace "muchísimos años", pero no es tan así.Pero no es, de mínima, su hermano lo único que vincula a Mariano Cúneo Libarona con los Villalba. Es que defendió en el Juzgado Federal de Paraná a Iván Gabriel Villalba, hijo del jefe narco del conurbano bonaerense . En esa causa, el familiar directo de "Mameluco" fue condenado a ocho años y seis meses de prisión.A Iván Villalba y a otras dos personas se las acusó de transportar 80 kilos marihuana oculta en el baúl de un automóvil desde el norte argentino hasta el conurbano bonaerense. El hijo de "Mameluco", además, intentó fraguar su identidad. Por otro lado, en otros expedientes, es investigado por dos asesinatos, entre otros delitos.La defensa del entonces dirigente macrista estaba a cargo de Rubén Pagliotto y Miguel Angel Cullen, quienes más estuvieron al frente de todo el proceso, pero con participación de Cúneo.El ahora ministro de Justicia aportó, por ejemplo, el planteo al juez Leandro Ríos de solicitar la colaboración de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para tratar de esclarecer algunas de las anotaciones que había en los cuadernos de Luciana Lemos a propósito de las visitas que hacía a Paraná el falso abogado Marcelo D’Alessio, que organizaba operativos de droga para el Ministerio de Seguridad de la Nación, en ese momento a cargo de Patricia Bullrich.En aquel entonces, Cúneo Libarona y D’Alessio compartían el panel en el programa “Animales Sueltos”, que conducía Alejandro Fantino, uno de los periodistas favoritos de Milei.